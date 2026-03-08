Pierde la lucha contra el cáncer Corey Parker, actor de ‘Viernes 13’

Corey Parker, actor de ‘Will & Parker’, ‘Viernes 13’ y ‘Nashville’, murió a los 60 años luego de una larga batalla contra difícil enfermedad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su tía, Emily Parker. La mujer reveló a TMZ que el actor perdió la vida el jueves 5 de marzo en Memphis, Tennessee, tras una larga batalla contra el cáncer.

Aunque la familia del actor no reveló detalles sobre el cáncer que enfrentaba, People reporta que Corey Parker había sido diagnosticado con un cáncer metastásico en etapa IV, según una campaña de GoFundMe.

De acuerdo con la publicación, el intérprete fue diagnosticado con cáncer tras someterse a una cirugía de reemplazo de cadera.

En noviembre de 2025 señaló que “el 90 por ciento” de sus huesos estaban cubiertos de adenocarcinoma, un tipo de cáncer que comienza en las glándulas que recubren los órganos de una persona, según la Cleveland Clinic.

El 17 de febrero, Corey Parker, describió el cáncer como terminal y compartió que se había sometido a un tratamiento de radioterapia con el objetivo de disminuir el dolor que había llegado al brazo y la cadera. Sin embargo, compartió que éste terminó afectando el esófago, su capacidad para hablar y su orientación.

Además, informó que su familia estaba preparando su casa para que pudiera recibir cuidados paliativos.