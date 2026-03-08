Pierde la lucha contra el cáncer Corey Parker, actor de ‘Viernes 13’

Corey Parker, actor de ‘Will & Parker’, ‘Viernes 13’ y ‘Nashville’, murió a los 60 años luego de una larga batalla contra difícil enfermedad.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su tía, Emily Parker. La mujer reveló a TMZ que el actor perdió la vida el jueves 5 de marzo en Memphis, Tennessee, tras una larga batalla contra el cáncer.
Aunque la familia del actor no reveló detalles sobre el cáncer que enfrentaba, People reporta que Corey Parker había sido diagnosticado con un cáncer metastásico en etapa IV, según una campaña de GoFundMe.
De acuerdo con la publicación, el intérprete fue diagnosticado con cáncer tras someterse a una cirugía de reemplazo de cadera.
En noviembre de 2025 señaló que “el 90 por ciento” de sus huesos estaban cubiertos de adenocarcinoma, un tipo de cáncer que comienza en las glándulas que recubren los órganos de una persona, según la Cleveland Clinic.
El 17 de febrero, Corey Parker, describió el cáncer como terminal y compartió que se había sometido a un tratamiento de radioterapia con el objetivo de disminuir el dolor que había llegado al brazo y la cadera. Sin embargo, compartió que éste terminó afectando el esófago, su capacidad para hablar y su orientación.
Además, informó que su familia estaba preparando su casa para que pudiera recibir cuidados paliativos.
A través de Instagram, su hermana Noëlle Parker lo despidió con un sentido homenaje en el que resaltó: “Creo que dejó este mundo sin peso, en paz y rodeado de amor".
“Celebramos su increíble talento, su incomparable pasión y alegría en su trabajo y en su familia, su inmenso don para la enseñanza, su generosidad y su amor. ‘Todas nuestras vidas son mucho más ricas por haberte conocido, y tú vives en cada uno de nosotros y en todo lo que nos regalaste e inspiraste... para siempre’”, sentenció.
Corey Parker nació el 8 de julio de 1965 en la ciudad de Nueva York. Era hijo de la actriz Rochelle Natalie ‘Rocky’ Parker y de John David Haas.
Su carrera como actor comenzó desde los 4 años. Sin embargo fue hasta la década de los ochenta que alcanzó la fama tras participar en la película ‘Viernes 13, parte V: un nuevo comienzo’.
En 1992 obtuvo su primer papel estelar en la comedia ‘Flying Blind’, mientras que en el 2000 se unió al elenco de ‘Will & Grace’ y más tarde, a ‘Nashville’.