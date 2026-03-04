BTS revela el tracklist de "Arirang" y oficializa su regreso mundial

BTS sorprendió a sus seguidores al revelar el tracklist oficial de su esperado álbum Arirang, un trabajo que marca el regreso del septeto tras años de proyectos solistas y servicio militar.
El álbum, compuesto por 14 canciones, es el resultado de extensas sesiones creativas y colaboraciones internacionales.
El disco inicia con “Body to Body” y recorre títulos como “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0”, “No. 29”, “SWIM”, “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “they don’t know ’bout us”, “One More Night”, “Please” y concluye con “Into the Sun”.
El lanzamiento ocurre tras una pausa de casi cuatro años para los integrantes, quienes dedicaron ese tiempo a proyectos personales y al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
El álbum toma su nombre de una antigua canción folclórica coreana, símbolo de la identidad y resiliencia nacional, y busca transmitir sentimientos de anhelo y amor que, según BigHit Music, “yacen en sus corazones”.
La nueva producción cuenta con la participación de productores internacionales como Diplo, Ryan Tedder, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Flume, JPEGMAFIA y Kevin Parker de Tame Impala.
El tema “Merry Go Round” lleva la firma de Parker, mientras que “Aliens” y “2.0” cuentan con la producción de Mike WiLL Made-It.
El trabajo conjunto se desarrolló en Los Ángeles durante dos meses, donde los siete miembros compartieron vivienda y actividades creativas.
“Trabajábamos seis días a la semana, como empresarios”, relató RM sobre el proceso, detallando que entrenaban por las mañanas y dedicaban las tardes a sesiones en el estudio.
El aporte de cada integrante se observa en los créditos: RM figura como compositor en 13 de las 14 canciones, con un papel central en la producción musical.
SUGA participó en 11 temas, j-hope en 10, Jung Kook en cuatro, V en dos y Jimin en “they don’t know ’bout us” y “Into the Sun”.
“Valoramos a BTS más que a cada uno de nosotros por separado. Debutamos como grupo; esa es nuestra identidad principal”, declaró V a la revista GQ.
El título del disco proviene de la canción tradicional coreana “Arirang”.
“El nuevo lanzamiento explora emociones universales de anhelo y amor, y resonará con la audiencia mundial como un legado atemporal a través de generaciones y culturas”, explicó la boyband en un comunicado.
BigHit Music añadió que el nombre “Arirang” es “una expresión simbólica de las emociones que el grupo busca retratar”.
La canción principal, “SWIM”, es un himno pop alternativo que aborda el avance ante los desafíos de la vida.
El tema fue producido por Tyler Spry y Leclair, con letras en las que RM deja su sello personal.
Según la descripción oficial, la letra invita a avanzar “a tu propio ritmo como una forma de amor por la vida misma”.
Consultados sobre el contenido y el sentido del tracklist oficial de Arirang, BTS confirmó que el álbum consta de catorce canciones, con títulos que exploran desde la nostalgia y el reencuentro hasta la celebración de su trayectoria grupal.
La participación activa de todos los miembros en la composición y la producción refuerza el mensaje de unidad tras la pausa y anticipa un lanzamiento con impacto tanto en la escena coreana como internacional.
Para celebrar el regreso, BTS anunció un evento especial en Seúl: BTS The Comeback Live: Arirang se realizará el 21 de marzo en la plaza Gwanghwamun y será transmitido globalmente por Netflix.
Además, la banda comenzará una gira mundial el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, con paradas en Estados Unidos y proyecciones especiales en cines.
Jung Kook, integrante del grupo, reafirmó el compromiso con el regreso y el esfuerzo dedicado al nuevo material.
Tras una controversia en un livestream, aclaró en Weverse: “El álbum ya no está lejos. Por favor, esperen solo un poco más. Cuando regrese, trabajaré realmente duro”.
El lanzamiento de Arirang está previsto para el 20 de marzo a la medianoche (hora del este de Estados Unidos) y sintetiza la evolución individual y colectiva de BTS en un regreso esperado por millones.