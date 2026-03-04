BTS revela el tracklist de "Arirang" y oficializa su regreso mundial

BTS sorprendió a sus seguidores al revelar el tracklist oficial de su esperado álbum Arirang, un trabajo que marca el regreso del septeto tras años de proyectos solistas y servicio militar.

El álbum, compuesto por 14 canciones, es el resultado de extensas sesiones creativas y colaboraciones internacionales.

El disco inicia con “Body to Body” y recorre títulos como “Hooligan”, “Aliens”, “FYA”, “2.0”, “No. 29”, “SWIM”, “Merry Go Round”, “NORMAL”, “Like Animals”, “they don’t know ’bout us”, “One More Night”, “Please” y concluye con “Into the Sun”.

El lanzamiento ocurre tras una pausa de casi cuatro años para los integrantes, quienes dedicaron ese tiempo a proyectos personales y al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El álbum toma su nombre de una antigua canción folclórica coreana, símbolo de la identidad y resiliencia nacional, y busca transmitir sentimientos de anhelo y amor que, según BigHit Music, “yacen en sus corazones”.

La nueva producción cuenta con la participación de productores internacionales como Diplo, Ryan Tedder, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Flume, JPEGMAFIA y Kevin Parker de Tame Impala.

El tema “Merry Go Round” lleva la firma de Parker, mientras que “Aliens” y “2.0” cuentan con la producción de Mike WiLL Made-It.

El trabajo conjunto se desarrolló en Los Ángeles durante dos meses, donde los siete miembros compartieron vivienda y actividades creativas.

“Trabajábamos seis días a la semana, como empresarios”, relató RM sobre el proceso, detallando que entrenaban por las mañanas y dedicaban las tardes a sesiones en el estudio.

El aporte de cada integrante se observa en los créditos: RM figura como compositor en 13 de las 14 canciones, con un papel central en la producción musical.