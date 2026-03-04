Party de Verano 2026 en Honduras: artistas confirmados, fecha y precio de boletos

El Party de Verano 2026 se prepara para convertirse en uno de los eventos musicales más grandes del año en Honduras, reuniendo a una gran variedad de artistas urbanos nacionales e internacionales en un mismo escenario. El festival está programado para el sábado 21 de marzo de 2026 y se llevará a cabo en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de Tegucigalpa, marcando una jornada completa de música y fiesta para los amantes del género urbano.
Encabezando el cartel principal se encuentra el dúo puertorriqueño Jowell & Randy, quienes regresan a Honduras con un espectáculo que promete tres horas de perreo y efectos en 3D, una producción que ha generado gran expectación entre los fanáticos del reguetón.
Junto a ellos estarán otros artistas urbanos de renombre internacional como Kapo, Dalex, Nio García, Darell y Ryan Castro, cada uno aportando su estilo único al festival y garantizando una mezcla de ritmos que van desde el reguetón clásico hasta los sonidos más actuales de la música urbana.
La escena musical hondureña también tendrá un espacio destacado en el evento, con la participación de talentos nacionales como Fresh Bodden, Los Bohemios, Dhempra Factoria, Juan Freer, Booyah, Flow Nation, Raman, Electro Tegus y Club House, quienes representan el crecimiento de la música urbana en el país.
Las puertas del Estadio “Chochi” Sosa abrirán desde las 2:00 de la tarde, permitiendo al público disfrutar de una jornada extensa de música, baile y entretenimiento que se extenderá hasta altas horas de la noche, con actividades paralelas y un ambiente festivo desde el primer momento.
En cuanto a boletos, las entradas están disponibles en línea a través de Eticket.hn y también en kioscos físicos ubicados en centros comerciales como Multiplaza Tegucigalpa, Metromall y Multiplaza San Pedro Sula, facilitando la adquisición para quienes deseen asistir al festival.
Según la información oficial de venta en Eticket.hn, los precios de los boletos varían según la localidad y la zona del estadio, con opciones competitivas para diferentes presupuestos de asistentes. Por ejemplo, algunos boletos se han listado alrededor de L 5,814 en zonas patrocinadas, aunque es recomendable consultar directamente la plataforma de venta para rangos actualizados y disponibilidad.
La demanda de entradas ha sido alta y varias localidades ya reportan casi agotarse, lo que indica una fuerte respuesta del público hondureño y centroamericano interesado en este tipo de eventos masivos de música urbana.
En resumen, el Party de Verano 2026 promete ser una de las fiestas del año en Honduras, combinando artistas internacionales de renombre con talentos locales, una duración extendida de música non-stop y una producción pensada para ofrecer una experiencia única a los asistentes de todas las edades.
La organización del evento está a cargo de CR Entertainment, con la colaboración de empresas logísticas y artísticas que buscan ofrecer una experiencia musical inolvidable con más de 12 horas continuas de presentaciones desde la tarde hasta entrada la madrugada.