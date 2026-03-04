Party de Verano 2026 en Honduras: artistas confirmados, fecha y precio de boletos

El Party de Verano 2026 se prepara para convertirse en uno de los eventos musicales más grandes del año en Honduras, reuniendo a una gran variedad de artistas urbanos nacionales e internacionales en un mismo escenario. El festival está programado para el sábado 21 de marzo de 2026 y se llevará a cabo en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de Tegucigalpa, marcando una jornada completa de música y fiesta para los amantes del género urbano.