Demi Lovato critica a Wilmer Valderrama por salir con ella cuando tenía 18

Demi Lovato mantuvo una larga relación con el actor Wilmer Valderrama, quien es 12 años mayor que ella, y ahora la cantante ha dicho que eso "no está bien".
La intérprete de "Confident" criticó al actor de "NCIS" sin mencionarlo por su nombre en el episodio del martes del podcast de Keke Palmer, "Baby, This is Keke Palmer".
"Estoy aquí sentada con este estado de ánimo hoy, como agradecida por todo lo que he pasado", dijo Lovato, de 33 años. "Fue realmente difícil. No tuve mucho tiempo para divertirme, pero cuando lo hice, me divertí mucho".
Palmer, de 32 años, agregó: "Siento que la gente no entiende que eso es lo que estábamos lidiando, ¿sabes? Me encontré saliendo con alguien. Tengo 15 años. ¿Por qué mi novio tiene 20?"
"¿Por qué mi novio tenía 30?", agregó Demi Lovato bromeó, refiriéndose a Valderrama, ahora de 46 años. "¿Sabes a qué me refiero?".
Demi era una adolescente cuando inició su relación con Wilmer
Lovato y Valderrama tenían 18 y 30 años, respectivamente, cuando empezaron a salir en 2010. Se separaron en 2016.
Palmer le contó a Lovato que, como estrellas infantiles, "intentaban encontrar salidas y una manera de procesar" sus vidas saliendo con hombres mayores.
"Nadie de nuestra edad podría entenderlo", señaló Lovato. "Pero luego, en retrospectiva, cuando cumplí 30, pensé: 'Eso no está bien'".
"Chica, en el momento en que te das cuenta y llegas a esa edad, mucha gente que te rodeaba y hacía cosas", continuó Palmer. Es casi un colapso mental que puede ocurrir cuando te das cuenta de que se aprovecharon de ti. 'Oh, me estaban explotando'.
Lovato añadió: "Sobre todo si eres una persona mayor. Sobre todo si eres madura para tu edad".
La protagonista de "Camp Rock" también le confirmó a Palmer que escribió su canción "29" de 2022 sobre estar con una pareja mayor.
"Cuando la escuches, creo que te sentirás identificada", dijo Lovato.
La letra de "29" hace referencia a la edad de Valderrama cuando se conocieron y a que Lovato era "demasiado joven para beber vino".
"Solo cinco años de sangrado, estudiante y profesora / Lejos de ser inocente / ¿Qué demonios es el consentimiento? / Los números te dijeron que no lo hicieras / Pero eso no te detuvo", canta en la canción.