Daniel Aparicio ya palpita el clásico ante Olimpia y lanza advertencia

San Pedro Sula, Honduras.

Además, confesó que uno de sus grandes sueños es jugar un Mundial, una meta por la que trabaja día a día con la ilusión de poder representar a su país en la máxima cita del fútbol.

Asimismo, ha destacado que los clásicos se definen por mínimos detalles y que el plantel llega con confianza para sostener el liderato del Clausura 2026.

El futbolista de Real España, Daniel Aparicio , aseguró que está listo para enfrentar a Olimpia , al que considera el rival más duro que ha tenido el equipo aurinegro.

La Máquina, actual líder del torneo Clausura, visita al Olimpia por la última jornada de la primera vuelta en partido que se disputará el domingo 5:15 PM.

Daniel Aparicio, se aproxima a un nuevo clásico, ¿cómo hacer para mantener el nivel y aprovechar la crisis de Olimpia?

Primero que todo creo que no es crisis, sabemos que todo equipo pasa por un mal momento, pero siempre llega el partido que le da la confianza y de ahí nos sigue. Esperamos que no sea el domingo y vamos a trabajar para hacer lo mejor en este partido.

¿Es el momento para que Real España se despegue todavía más y saque una ventaja contundente?

Sí, creo que es el momento, esperemos hacer el partido correcto, no cometer errores y bueno, ganarlo.

El hecho de mantener la hegemonía en la línea, manejar bien los espacios es el liderazgo

Sí, creo que sabemos las características que tienen los delanteros, esperemos hacer buen trabajo línea por línea para sacar la victoria el día domingo.

Desde que estás en Honduras, ¿sería Olimpia el rival más complicado, el que más dolor de cabeza te ha dado?

Sí, la verdad sí y también creo que son más todos los clásicos y bueno, hemos hecho buen papel cada vez que nos enfrentamos a los clásicos y esperemos el domingo sigamos sumando y ganando.

¿Pero no se pierde la perspectiva de irse siempre arriba a buscar el gol?

Sí, no se pierde, el equipo ha propuesto siempre, hemos iniciado prácticamente ganando todos los partidos, esperemos este también sea así.

Daniel, ¿qué valoración le das de no haber llegado aquí al fútbol hondureño, que se te han abierto muchas puertas y hasta la selección, las puertas al Mundial?

Bueno, la liga es muy dura, muy aguerrida, creo que eso nos ayuda mucho a los jugadores a seguir creciendo y no relajarnos en los entrenamientos y estar siempre preparados en los partidos.

¿Pienso en esa oportunidad del Mundial?

Bueno, claro, todo jugador quiere jugar un Mundial, estoy trabajando para eso, esperemos con la ayuda de Dios estar en el Mundial.

¿Qué ha cambiado desde que estás en Real España los partidos que se juegan en Tegucigalpa contra Olimpia?

Creo que no ha cambiado nada, son partidos donde uno tiene que estar siempre, como se dice, puntita de pie, los mínimos errores son los que definen el partido y esperemos nosotros ganar el domingo.

¿Cómo has hecho ahora en España para estar invicto?

Creo que con humildad, hemos trabajado y hemos hecho buenas pretemporadas y creo que ese es el reflejo de cómo hemos comenzado el torneo y esperemos seguir así y en la senda de la victoria.