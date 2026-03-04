Arbeloa pierde a otros tres jugadores: anuncian la dura sanción a Mastantuono

El argentino Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras ser expulsado "por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el árbitro" en el encuentro ante el Getafe.
Mastantuono fue expulsado en el minuto 95 del partido disputado en el Bernabéu el lunes tras dirigirse al árbitro principal, Alejandro Muñiz Ruiz, según el acta de éste, en los siguientes términos: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza".
De esta forma, no podrá jugar con el equipo blanco este viernes en Balaídos ante el Celta ni el sábado 14 en el Bernabéu ante el Elche, aunque sí estará disponible para el derbi ante el Atlético de Madrid en la jornada 29.
Álvaro Carreras y Dean Huijsen, también del Real Madrid, tampoco estarán el viernes en Vigo porque deberán cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones.
En cuanto a los expulsados por doble amonestación, Víctor Parada (Alavés), Charles Pickel (Espanyol) y Adrián Liso (Getafe) fueron suspendidos un partido.
El mismo castigo que Pablo Ibáñez (Alavés) y Edu Expósito (Espanyol), y que el chileno Gabriel Suazo (Sevilla,) en este caso por acumulación de tarjetas amarillas.
En el apartado referente a los clubes, la RFEF sancionó con una multa de 300 euros al Betis por el lanzamiento de objetos desde una parte de la grada del Estadio La Cartuja en el minuto 85, tras el gol del empate 2-2 del Sevilla de Isaac Romero.
En Segunda división, deberán cumplir un encuentro de suspensión Jeremy Mellot (Castellón), por roja directa; Aisar Ahmed (Ceuta) y Mikel Rodríguez (Real Sociedad B), por doble amonestación; Lucas Alcázar (Castellón), Carlos Puga (Málaga), Marvin Park y Sergio Barcia (Las Palmas), Lucas Ribeiro (Cultural Leonesa), Alfred Caicedo (Cádiz), Daniel Villahermoso (Andorra) y Pablo Vázquez (Sporting de Gijón), por acumulación de amonestaciones.
Pablo Hernández, entrenador del Castellón, ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por actitudes de menosprecio y desconsideración hacia el equipo arbitral.