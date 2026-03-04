Nombran a Ramiro Muñoz como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico

Tegucigalpa

El general en condición de retiro, Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, fue nombrado este miércoles como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), luego de permanecer más de dos años al frente del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras (INP).

El fiscal general, Johel Zelaya, informó que decidió designar a Muñoz Bonilla como titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), resaltando que el oficial dedicó 33 años de servicio al país dentro de las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el rango de general y ocupó puestos de alta responsabilidad.

Durante el acto de nombramiento, Zelaya subrayó la amplia trayectoria y experiencia del exfuncionario en temas de seguridad y en la conducción de operaciones estratégicas.

Tras su designación, Muñoz Bonilla agradeció a Johel Zelaya por la confianza depositada al considerarlo para asumir esta responsabilidad.

El nuevo titular de la DLCN subrayó que Honduras, sus fronteras y sus comunidades deben ser protegidas de la amenaza del narcotráfico, al que calificó como un flagelo que afecta la seguridad nacional.

Asimismo, pidió el respaldo de todas las instituciones vinculadas a la seguridad del país para enfrentar este problema de manera conjunta. “Esta lucha no se gana solo. Necesitamos el apoyo de las agencias de los países amigos. Pongamos a prueba lo que podemos hacer juntos en la lucha contra el narcotráfico”, expresó.