Misterio rodea muerte de la jovencita Dayana Cardoza en Florida, Copán

La mujer de 20 años fue encontrada en el barrio Limón. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre la causa del fallecimiento

Fotografía en vida de la jovencita Dayana Cardoza.

FLORIDA, COPÁN

Una joven fue encontrada sin vida en las últimas horas en el municipio de Florida, departamento de Copán, en el occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Dayana Cardoza, de 20 años de edad. Su cuerpo fue hallado en un solar baldío del barrio Limón y, según se informó, se encontraba en estado de descomposición al momento del hallazgo.

Tras el reporte, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, mientras se esperaba la llegada de las autoridades competentes para iniciar el proceso legal correspondiente.

Al sitio también acudió personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes comenzaron con las indagaciones preliminares para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

De igual forma, técnicos de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico y trasladaron el cuerpo para practicar la autopsia de ley, la cual determinará oficialmente la causa de muerte.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y que será el informe forense el que confirme las causas del fallecimiento, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades en este caso.

