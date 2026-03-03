Ultiman a hombre frente a una iglesia en Tocoa, Colón

Tocoa, Colón

Un hombre murió la tarde de este martes 3 de marzo tras ser atacado a balazos en las cercanías de una iglesia en la colonia Los Maestros, en Tocoa, Colón.

La víctima fue identificada como Ángel Rolando López. Según reportes preliminares, varios individuos lo habrían interceptado cuando se encontraba en una pulpería situada frente a la iglesia, en el límite entre la colonia Los Maestros y el barrio Buenos Aires.