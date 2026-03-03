  1. Inicio
Ultiman a hombre frente a una iglesia en Tocoa, Colón

La víctima fue identificada como Ángel Rolando López. Según reportes preliminares, individuos lo habrían interceptado cuando se encontraba en una pulpería situada frente a la iglesia

Fotografía en vida de Ángel Rolando López.
Tocoa, Colón

Un hombre murió la tarde de este martes 3 de marzo tras ser atacado a balazos en las cercanías de una iglesia en la colonia Los Maestros, en Tocoa, Colón.

La víctima fue identificada como Ángel Rolando López. Según reportes preliminares, varios individuos lo habrían interceptado cuando se encontraba en una pulpería situada frente a la iglesia, en el límite entre la colonia Los Maestros y el barrio Buenos Aires.

Testigos del sector indicaron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, ante lo ocurrido, notificaron de inmediato a las autoridades policiales.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales. Posteriormente, acordonaron la escena para preservar indicios que permitan avanzar con las investigaciones.

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico conforme a ley.

Hasta el momento no se han establecido las causas del ataque ni la identidad de los responsables. La Policía informó que desarrolla las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y ubicar a los sospechosos.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

