Pareja es condenada por graves delitos contra niña de 10 años

El Ministerio Público informó que una pareja fue condenada por el delito de abuso, cometido en perjuicio de una niña de 10 años. Los sentenciados fueron identificados como Jairo Joseph Martínez Martínez y Karla Selene Oseguera Ponce.
Según la denuncia, la mujer conoció lo ocurrido tras la revelación de la menor; sin embargo, no interpuso una denuncia formal ante las autoridades y únicamente le indicó a la niña que evitara acercarse a Martínez.
El informe detalló que el ahora condenado aprovechaba los momentos en que la víctima permanecía sola en la vivienda para cometer los hechos. El Ministerio Público no precisó la fecha ni el lugar donde ocurrieron los delitos.
En cuanto a las penas, Martínez Martínez fue condenadoa cinco años de prisión por el delito cometido en perjuicio de la menor.
Asimismo, Karla Oseguera recibió una condena de seis meses de prisión por el delito de omisión del deber de impedir los delitos o promover su persecución.