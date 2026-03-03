  1. Inicio
  2. · Sucesos

Pareja es condenada por graves delitos contra niña de 10 años

Los sentenciados fueron identificados como Jairo Joseph Martínez Martínez y Karla Selene Oseguera Ponce

Pareja es condenada por graves delitos contra niña de 10 años

Jairo Joseph Martínez Martínez y Karla Selene Oseguera Ponce.
San Pedro Sula, Honduras.

El Ministerio Público informó que una pareja fue condenada por el delito de abuso, cometido en perjuicio de una niña de 10 años. Los sentenciados fueron identificados como Jairo Joseph Martínez Martínez y Karla Selene Oseguera Ponce.

Según la denuncia, la mujer conoció lo ocurrido tras la revelación de la menor; sin embargo, no interpuso una denuncia formal ante las autoridades y únicamente le indicó a la niña que evitara acercarse a Martínez.

Esposada de manos y pies llegó Katherine Yulibeth Romero a su juicio por abuso

El informe detalló que el ahora condenado aprovechaba los momentos en que la víctima permanecía sola en la vivienda para cometer los hechos. El Ministerio Público no precisó la fecha ni el lugar donde ocurrieron los delitos.

Capturan a maestro por presunto abuso contra su compañera en El Zamorano

En cuanto a las penas, Martínez Martínez fue condenadoa cinco años de prisión por el delito cometido en perjuicio de la menor.

Asimismo, Karla Oseguera recibió una condena de seis meses de prisión por el delito de omisión del deber de impedir los delitos o promover su persecución.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias