Pareja es condenada por graves delitos contra niña de 10 años

San Pedro Sula, Honduras.

El Ministerio Público informó que una pareja fue condenada por el delito de abuso, cometido en perjuicio de una niña de 10 años. Los sentenciados fueron identificados como Jairo Joseph Martínez Martínez y Karla Selene Oseguera Ponce.

Según la denuncia, la mujer conoció lo ocurrido tras la revelación de la menor; sin embargo, no interpuso una denuncia formal ante las autoridades y únicamente le indicó a la niña que evitara acercarse a Martínez.