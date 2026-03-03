CN aprueba préstamos por $195.3 millones y nombra 36 comisiones ordinarias

Tegucigalpa, Honduras

El primer convenio fue suscrito entre el Poder Ejecutivo y el Fondo de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional, por un monto de 50 millones de dólares. Estos fondos estarán orientados al empoderamiento de mujeres, inclusión de personas con discapacidad y fortalecimiento de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Con dispensa de debates y sin el uso del sistema de votación electrónica, el Congreso Nacional aprobó este martes dos contratos de préstamo que suman 195.3 millones de dólares, recursos que serán destinados a programas de inclusión social, sostenibilidad fiscal y acciones frente al cambio climático.

Asimismo, el Legislativo dio luz verde a un segundo préstamo por 145.3 millones de dólares con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), destinado a promover la transparencia y sostenibilidad tanto fiscal como climática en el país.

El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, indicó que uno de estos convenios ya había sido gestionado en el marco del actual gobierno, por lo que su bancada respaldó la aprobación de ambos financiamientos.

Durante la misma sesión, el pleno también ratificó disposiciones vinculadas a la reforma de la Ley de Tránsito. Se estableció que, además del uso obligatorio del chaleco reflectivo para motociclistas en horario de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana, las mochilas térmicas utilizadas por repartidores deberán portar cintas reflectivas.

La nueva disposición señala que las empresas dedicadas al servicio de entrega a domicilio deberán proporcionar a su personal los materiales adhesivos reflectivos para ser colocados en las mochilas, como medida adicional de seguridad vial.

Las autoridades recordaron que la multa por no cumplir con el uso obligatorio del chaleco reflectivo asciende a 400 lempiras, sanción que ya se encuentra vigente conforme a la normativa aprobada.

En otro punto de la agenda legislativa, la junta directiva del Congreso procedió al nombramiento de las 36 comisiones ordinarias, integradas por diputados de las cinco bancadas representadas en el hemiciclo.

Con la conformación de estas comisiones se busca dar continuidad al trabajo parlamentario en distintas áreas, incluyendo finanzas, seguridad, infraestructura, salud y desarrollo social.