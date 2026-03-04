Real Madrid atento: lo último sobre el estado de Kylian Mbappé y Bellingham

Madrid, España.

El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham se encuentran en sus respectivos países para tratarse de sus respectivas lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", detallaba el parte médico emitido el lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico. La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 18 encuentros y el delantero francés participó en 12. Pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo.

Sin fecha de vuelta fija a los terrenos de juego, pero con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones -ida el 11 de marzo y vuelta el 17- ante el Manchester City como gran objetivo. Siempre, dependiendo de las sensaciones del futbolista y tratando de evitar riesgos. Mientras, Mbappé se recupera en París junto a preparadores del Real Madrid, el galo Sébastien Devillaz y el español Willy Zurdo, fisioterapeuta del club y medalla de plata en los JJOO de Río 2016 en gimnasia rítmica. Con ellos compartió una foto en sus redes sociales con un mensaje -“todo es cuestión de trabajo”- y regresará a Madrid el viernes para continuar su recuperación.