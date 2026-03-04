Flick los pierde: Barcelona sufre nuevo revés y confirma dos lesiones

Barcelona, España.

El Barcelona sufre un nuevo golpe y este miércoles ha confirmado la baja de otro de sus futbolistas, esto luego de la dura eliminación en las semifinales de la Copa del Rey a manos del Atlético de Madrid (3-4 en el global).

El club azulgrana ha precisado la baja por un mes de Alejandro Balde, mientras que no ha determinado el periodo de recuperación de Jules Koundé, que, como su compañero, también sufrió una lesión en el bíceps femoral durante el partido copero de este martes.

Según ha comunicado el club, Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda que le mantendrá de baja durante cuatro semanas, después del resultado de unas pruebas médicas a las que se ha sometido este miércoles.