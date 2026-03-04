Flick los pierde: Barcelona sufre nuevo revés y confirma dos lesiones

El Barcelona sufre un nuevo golpe y este miércoles ha confirmado la baja de otro de sus futbolistas, esto luego de la dura eliminación en las semifinales de la Copa del Rey a manos del Atlético de Madrid (3-4 en el global).
El club azulgrana ha precisado la baja por un mes de Alejandro Balde, mientras que no ha determinado el periodo de recuperación de Jules Koundé, que, como su compañero, también sufrió una lesión en el bíceps femoral durante el partido copero de este martes.
Según ha comunicado el club, Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda que le mantendrá de baja durante cuatro semanas, después del resultado de unas pruebas médicas a las que se ha sometido este miércoles.
Por lo que respecta a Koundé, el carrilero francés sufre una lesión el tercio medio del bíceps femoral de la pierna izquierda. En su caso el club no especifica el tiempo de baja.
Estos dos jugadores se suman a una lista de bajas por lesión en la que también se encuentran Frenkie de Jong, Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen. Se espera que Robert Lewandowski pueda estar disponible para el Barcelona en el encuentro en San Mamés.
El polaco se perdió el partido copero a causa de un golpe sufrido durante el partido del pasado fin de semana ante el Villarreal. Las pruebas determinaron una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo y se espera que, con protección facial, pueda estar disponible para el encuentro de San Mamés.