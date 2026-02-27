Real Madrid confirma revés con Kylian Mbappé y Asensio previo a Liga Española

Madrid, España.

Desde su ausencia, no se han marcado plazos para su vuelta. Y, según pudo saber EFE de fuentes del club, el jugador ha optado por un tratamiento conservador, por lo que su retorno será en base a sus sensaciones; con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo deparó este viernes al Manchester City, como fecha clave en el horizonte.

El galo fue baja contra el Benfica el pasado miércoles tras no acabar el entrenamiento previo al encuentro. Las molestias en la rodilla que arrastraba desde diciembre, lejos de remitir, se intensificaron y decidió parar.

El Real Madrid llevó a cabo este viernes su primer entrenamiento de preparación de cara al partido del lunes ante el Getafe , en el que Raúl Asencio será baja, como el francés Kylian Mbappé , al que se le está aplicando un tratamiento conservador en la rodilla izquierda.

La ida, el 10 u 11 de marzo en el Bernabéu; la vuelta, el 17 o 18 en el Etihad Stadium. Con Mbappé siguiendo su proceso de recuperación, Arbeloa contó con las bajas previamente confirmadas del inglés Jude Bellingham, el brasileño Éder Militao y Dani Ceballos. Además, contra el Getafe, tampoco podrá contar con Asencio y apunta a ser baja también Dean Huijsen.

Asencio sigue guardando reposo en su domicilio debido a una contractura cervical sufrida el pasado miércoles. El defensa abandonó en camilla el partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica, tras una mala caída provocada por un choque con su compañero Eduardo Camavinga en una disputa de balón.

Otro central que apunta a ser baja es Dean Huijsen, quien continúa recuperándose de sus molestias en el gemelo y su plazo de vuelta se maneja para el sábado 7 de marzo contra el Celta de Vigo.

El resto de jugadores disponibles, sin contar a los titulares en Liga de Campeones contra el Benfica, que llevaron a cabo trabajo de recuperación en el gimnasio, llevaron a cabo una primera sesión con el partido ante el Getafe en mente que arrancó con ejercicios de activación y rondos sobre el césped de los Campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

A continuación se llevaron a cabo trabajos físicos y de finalización antes de concluir con un partido en un campo de reducidas dimensiones.