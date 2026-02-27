  1. Inicio
Guardiola reacciona tras sorteo de octavos de Champions League y ver que va ante Real Madrid

"Cuanto más juegas contra los mejores, más aprendes", ha dicho el técnico del Manchester City tras el sorteo.

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 07:10 -
  • Agencia EFE
Pep Guardiola se ha pronunciado tras conocer que enfrentará otra vez al Real Madrid en la Champions League.
Mánchester, Inglaterra.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló del sorteo de la UEFA Champions League contra el Real Madrid y dijo que "cuanto más juegas contra los mejores equipos más mejoras".

El técnico español compareció este viernes en rueda de prensa minutos después del sorteo que les emparejó con el Real Madrid en los octavos de final de la competición europea y estuvo poco hablador al ser preguntado por dicho enfrentamiento.

"Cuanto más juegues contra los mejores del mundo, más aprendes, más mejoras y mejor eres en el futuro", dijo en una escueta respuesta el de Sampedor.

Real Madrid y Manchester City se han visto las caras en nueve ocasiones en las últimas cinco temporadas y se medirán de nuevo por un puesto en los cuartos de final de la Champions con el primer duelo disputado en el Santiago Bernabéu el 10 u 11 de marzo y la vuelta en el Etihad Stadium el 17 o 18 del mismo mes.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

