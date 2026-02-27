Guardiola reacciona tras sorteo de octavos de Champions League y ver que va ante Real Madrid

Mánchester, Inglaterra.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló del sorteo de la UEFA Champions League contra el Real Madrid y dijo que "cuanto más juegas contra los mejores equipos más mejoras".

El técnico español compareció este viernes en rueda de prensa minutos después del sorteo que les emparejó con el Real Madrid en los octavos de final de la competición europea y estuvo poco hablador al ser preguntado por dicho enfrentamiento.