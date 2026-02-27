Muere cafetalero tras ser atacado por supuesto empleado en Quimistán

Un cafetalero perdió la vida ayer jueves tras ser atacado, presuntamente, por uno de sus trabajadores en una finca de la aldea La Fortuna, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
Según informes preliminares, la víctima, que aún no ha sido identificada, habría sido atacada durante las labores de corte de café.
Tras el ataque, el hombre fue trasladado aun con vida hacia el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Sin embargo, la gravedad de las lesiones fue fatal y el hombre expiró en el trayecto.
Debido al fallecimiento durante el traslado, el vehículo que transportaba a la víctima se detuvo en la posta policial del sector de Cofradía, Cortés. Fue en este punto donde personal del Ministerio Público y de Medicina Forense se apersonaron para realizar el levantamiento cadavérico de ley.
De momento, las autoridades policiales investigan el suceso para determinar el móvil del crimen.