Muere cafetalero tras ser atacado por supuesto empleado en Quimistán

San Pedro Sula

Un cafetalero perdió la vida ayer jueves tras ser atacado, presuntamente, por uno de sus trabajadores en una finca de la aldea La Fortuna, en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.

Según informes preliminares, la víctima, que aún no ha sido identificada, habría sido atacada durante las labores de corte de café.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado aun con vida hacia el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Sin embargo, la gravedad de las lesiones fue fatal y el hombre expiró en el trayecto.