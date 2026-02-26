  1. Inicio
Capturan a “Caracolito” por tráfico de droga y vinculado a la MS-13

El menor, conocido con el alias “Caracolito”, sería miembro activo de la estructura y, según las investigaciones, ostentaría el rango de “Traka”

Momentos de la captura del menor identificado con el alias "Caracolito".

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este jueves a un menor de 14 años, señalado por la infracción penal de tráfico de drogas y supuesto integrante activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

La acción fue liderada por especialistas de la Unidad de Estructuras Criminales, con el respaldo estratégico de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en el marco de operaciones orientadas a desmantelar redes de microtráfico que operan en distintos sectores de la capital.

Hondureño deportado de USA es capturado por delito de asesinato

El menor, conocido con el alias “Caracolito”, sería miembro activo de la estructura y, según las investigaciones, ostentaría el rango de “Traka”, desempeñándose presuntamente como encargado de la distribución y venta de sustancias ilícitas en la colonia Australia y zonas aledañas.

Al momento de su aprehensión, los investigadores le decomisaron 10 envoltorios plásticos con supuesta marihuana, 10 envoltorios con polvo blanco, presunta cocaína, y ocho envoltorios con piedra de crack, todos listos para su comercialización.

De acuerdo con el informe policial, el resultado es producto de un trabajo minucioso de inteligencia y operaciones de campo, mediante el cual se logró ubicar el punto exacto donde el sospechoso realizaba sus actividades ilícitas, permitiendo una intervención oportuna y efectiva.

El menor fue puesto a disposición de la autoridad competente en materia de niñez, para continuar con el procedimiento conforme a ley.

