Capturan a “Caracolito” por tráfico de droga y vinculado a la MS-13

Tegucigalpa, Honduras

La acción fue liderada por especialistas de la Unidad de Estructuras Criminales, con el respaldo estratégico de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en el marco de operaciones orientadas a desmantelar redes de microtráfico que operan en distintos sectores de la capital.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó este jueves a un menor de 14 años, señalado por la infracción penal de tráfico de drogas y supuesto integrante activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

El menor, conocido con el alias “Caracolito”, sería miembro activo de la estructura y, según las investigaciones, ostentaría el rango de “Traka”, desempeñándose presuntamente como encargado de la distribución y venta de sustancias ilícitas en la colonia Australia y zonas aledañas.

Al momento de su aprehensión, los investigadores le decomisaron 10 envoltorios plásticos con supuesta marihuana, 10 envoltorios con polvo blanco, presunta cocaína, y ocho envoltorios con piedra de crack, todos listos para su comercialización.

De acuerdo con el informe policial, el resultado es producto de un trabajo minucioso de inteligencia y operaciones de campo, mediante el cual se logró ubicar el punto exacto donde el sospechoso realizaba sus actividades ilícitas, permitiendo una intervención oportuna y efectiva.

El menor fue puesto a disposición de la autoridad competente en materia de niñez, para continuar con el procedimiento conforme a ley.