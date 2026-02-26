Muere joven conductor en aparatoso accidente en Colón

Tocoa, Colón

La víctima mortal ha sido identificada como Breydon Fúnez .

Un aparatoso accidente vial ocurrido la noche de este jueves ha dejado como saldo una persona fallecida y otra herida en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

​​El accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Salamá, sobre la carretera CA-13.

Según los datos preliminares, dos vehículos colisionaron de frente de manera estrepitosa, quedando ambos automotores con daños materiales de consideración a la orilla de la calzada.​

En el percance, el conductor del segundo vehículo involucrado resultó con heridas de gravedad.

Personas que transitaban por la zona le brindaron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.