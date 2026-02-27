Economía de Honduras creció 4.7% en 2025, según el Cohep

TEGUCIGALPA, HONDURAS

De acuerdo con el informe, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reflejó que al cierre de 2025 la economía nacional registró un crecimiento aproximado del 4.7%, superando en un punto porcentual el resultado observado en diciembre de 2024, lo que evidencia una recuperación sostenida de la actividad productiva.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó este viernes su Boletín Económico correspondiente a febrero de 2026, en el que destaca un desempeño positivo de la economía hondureña durante 2025, acompañado de estabilidad inflacionaria y un crecimiento significativo en el comercio exterior.

En materia inflacionaria, el Cohep señala que en enero de 2026 la inflación interanual de bienes y servicios generales alcanzó el 4.23%. Mientras tanto, la inflación en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en 4.47%, manteniéndose dentro de parámetros considerados moderados.

Respecto al comercio exterior, el Cohep indicó que las exportaciones hondureñas cerraron 2025 con un incremento interanual del 10.4 %. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el dinamismo sostenido del precio internacional del café, uno de los principales productos de exportación del país.

El informe también aborda el comportamiento de la deuda flotante del Estado, definida como las obligaciones pendientes de pago a proveedores por compromisos presupuestarios ya adquiridos y devengados.2



Según el organismo empresarial, este indicador se ha mantenido en años recientes alrededor de los 20 mil millones de lempiras.

El Cohep destacó que estos indicadores económicos reflejan avances importantes, aunque reiteró la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal, impulsar la inversión y promover políticas públicas orientadas a consolidar el crecimiento económico sostenible en Honduras.