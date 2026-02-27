Real Madrid - Barcelona: los rivales si avanzan en cuartos, semifinal y final de Champions League

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City en los octavos de final de la Champions League, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 17/18 en el Etihan Stadium. Por su parte, el Barcelona se verá las caras con el Newcastle, reviviendo el duelo que tuvieron en la fase de liga. La ida se disputará el 10/11 de marzo en el St. James' Park y la vuelta el 17/18 en el Spotify Camp Nou.

Real Madrid, sin suerte

El Real Madrid irá por el lado de la muerte. No tuvo suerte el equipo de Álvaro Arbeloa en octavos, ni con el resto de hipotéticos rivales en las siguientes rondas. El equipo merengue volverá a verse las caras con un viejo conocido en el 'Nuevo Clásico' europeo, con la vuelta en Inglaterra. De superar la eliminatoria de octavos, el conjunto blanco se enfrentaría al ganador del duelo entre la Atalanta y el Bayern. En unas hipotéticas semifinales, el Real Madrid podría medirse a Chelsea, PSG, Galatasaray o Liverpool. Ni rastro de derbi ni 'Clásico' hasta la final de Budapest.

Barcelona evitó al PSG

El FC Barcelona ha tenido más suerte en el sorteo. Volverá a enfrentarse al Newcastle, como ya hicieron en la primera jornada de la liguilla de Champions esta misma temporada, y, de superar a los ingleses, podrían cruzarse con el Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Hansi Flick se enfrentaría en cuartos al ganador del cruce entre el Atlético y el Tottenham. En unas hipotéticas semifinales estarían el Bodo/Glimt, Sporting Lisboa, Bayer Leverkusen o el temido Arsenal de Mikel Arteta. El conjunto blaugrana es el único ganador de la Champions en su lado del cuadro, con cinco títulos. Ninguno de sus posibles rivales ha ganado jamás la famosa 'Orejona'.

Los rivales que tendrían si avanzan a cuartos, semifinal y final

- En cuartos de final, cualquiera que los dos que avance entre Real Madrid y Manchester City se medirá al ganador de Atalanta vs Bayern Múnich. - Ya en una semifinal, será ante PSG, Chelsea, Liverpool o Galatasaray, este último la gran sorpresa del cuadro tras eliminar a la Juventus. - Ya para la final puede ser un Barcelona, Atlético o Arsenal, que son los grandes favoritos del otro sector de las llaves.

Así se jugarán los octavos de final de la Champions League:

5. PSG (FRA) - Chelsea (ING) 3. Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING) 7. Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING) 1. Atalanta (ITA) - Bayern Múnich (GER) 6. Newcastle (ING) - Barcelona (ESP) 4. Atlético de Madrid (ESP) - Tottenham (ING) 8. Bodo Glimt (NOR) - Sporting (POR) 2. Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)

- Emparejamientos de cuartos de final (la eliminatoria se disputará los días 7/8 y 14/15 de abril):

1. Ganador 5 - Ganador 3 2. Ganador 7 - Ganador 1 3. Ganador 6 - Ganador 4 4. Ganador 8 - Ganador 1

- Emparejamientos de semifinales (la eliminatoria se jugará los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo):