¿Es IA? Selena Gómez besa los pies sucios de Benny Blanco

Estados Unidos.

"¿El corazón quiere lo que quiere?"

Selena Gómez ha generado una nueva controversia luego de aparecer besando los pies de su esposo, Benny Blanco, en el último episodio del podcast "Friends Keep Secrets", una semana después de que un video de los pies sucios de Benny se hiciera viral en redes sociales.

La ex estrella de Disney Channel, de 33 años, estaba sentada en el suelo de la sala durante la entrevista, mientras que su pareja, de 37, estaba sentado en un sofá con el pie apoyado en una mesa.

La ex protagonista de "Los Hechiceros de Waverly Place" se inclinó en medio de la conversación para besar el segundo dedo del pie de Blanco.

"¿Te gusta?", preguntó el productor discográfico a los presentadores Lil Dicky y Kristin Batalucco, solo para que Selena Gómez le diera una palmada en la pierna y le exigiera a Blanco que no "hiciera un momento".

Blanco respondió: "Oh, no, no me gustó. Me gustó. Me hizo sentir bien. Te quiero mucho".

Selena Gómez, quien se casó con el productor en septiembre de 2025, compartió el mismo sentimiento mientras apoyaba la cabeza en los pies de Blanco.

Dicky, de 37 años, reflexionó sobre la primera vez que vio a la pareja mostrarse públicamente cariñosa, lo que llevó a Blanco a explicar por qué suele evitar mostrarse cariñoso en público.

"Es una mujer muy independiente", dijo. "Quiero que brille y que sea, como ella misma, una mujer independiente, así que... me esfuerzo al máximo para no estar mirándola con los ojos desorbitados y no querer besarla y saltarle encima todo el tiempo. Así que verla besarme el dedo del pie me alegró el día".