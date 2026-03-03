Warner prepara primera película de la exitosa 'Game of Thrones'

Estados Unidos.

Warner Bros Está preparando la primera película sobre la exitosa saga 'Game of Thrones' ('Juego de Tronos') que estará dirigida por Beau Willimon, guionista de 'Andor', según informó este martes Page Six.

El proyecto, todavía en fase de desarrollo, contará la historia de la conquista del rey Aegon I Targaryen, que también se encuentra en fase inicial en formato serie en la plataforma HBO.

Sin embargo, la revista señaló que no está claro si finalmente el proyecto saldrá adelante tras la reciente adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.