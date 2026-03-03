Warner prepara primera película de la exitosa 'Game of Thrones'

  1. Inicio
Warner Bros Está preparando la primera película sobre la exitosa saga 'Game of Thrones' ('Juego de Tronos')

  Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 13:19
  • Agencia EFE
La película estará dirigida por Beau Willimon, guionista de 'Andor', según informó este martes Page Six.
Estados Unidos.

Warner Bros Está preparando la primera película sobre la exitosa saga 'Game of Thrones' ('Juego de Tronos') que estará dirigida por Beau Willimon, guionista de 'Andor', según informó este martes Page Six.

El proyecto, todavía en fase de desarrollo, contará la historia de la conquista del rey Aegon I Targaryen, que también se encuentra en fase inicial en formato serie en la plataforma HBO.

Sin embargo, la revista señaló que no está claro si finalmente el proyecto saldrá adelante tras la reciente adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

De aprobarse la fusión de ambas empresas, la película podría quedar en el olvido, aunque la probabilidad es baja, puesto que la saga de Game of Thrones supone una de las joyas audiovisuales más queridas de la plataforma HBO.

Tras seis temporadas de la obra escrita por George R. R. Martin, la plataforma de contenidos en línea comenzó a desarrollar 'House of the Dragon', la secuela que explica la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de que los eventos que tuvieron lugar en 'Game of Thrones'.

