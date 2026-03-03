MOE-UE pide reglas claras y mayor independencia para el CNE

TEGUCIGALPA

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Francisco Assis, presentó el informe final sobre las elecciones generales de 2025, en el que se formulan 24 recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema democrático del país. Durante la presentación, Assis destacó que las sugerencias están enfocadas principalmente en impulsar reformas al marco legal electoral y adoptar medidas que permitan robustecer la institucionalidad.

El documento recoge observaciones realizadas antes, durante y después de los comicios generales en Honduras. El jefe de misión subrayó la necesidad de promover reformas electorales integrales con el objetivo de mejorar la transparencia, garantizar mayor equidad en la contienda y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos futuros.