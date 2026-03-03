MOE-UE pide reglas claras y mayor independencia para el CNE

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Francisco Assis, presentó el informe final sobre las elecciones generales de 2025, en el que se formulan 24 recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema democrático del país.
Durante la presentación, Assis destacó que las sugerencias están enfocadas principalmente en impulsar reformas al marco legal electoral y adoptar medidas que permitan robustecer la institucionalidad.
El documento recoge observaciones realizadas antes, durante y después de los comicios generales en Honduras.
El jefe de misión subrayó la necesidad de promover reformas electorales integrales con el objetivo de mejorar la transparencia, garantizar mayor equidad en la contienda y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos futuros.
Según explicó, estos cambios deben construirse mediante consensos amplios entre los distintos actores políticos.
Asimismo, enfatizó la importancia de modernizar los procedimientos electorales y asegurar reglas claras para todos los partidos y candidatos, a fin de evitar conflictos y generar mayor certidumbre jurídica en cada etapa del proceso.
Otro de los ejes centrales del informe es el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), promoviendo una mayor independencia, la asignación de recursos técnicos adecuados y la estabilidad institucional como pilares fundamentales para consolidar la democracia en el país.