Santa Rosa asegura fondos para nueva represa de agua

Santa Rosa de Copán, Copán

El 25 de febrero de 2026 quedará en la memoria de los santarrosenses como el día en que comenzó a encaminarse una de las crisis más prolongadas de la ciudad: el desabastecimiento de agua potable. Tras años de precariedad en el suministro, la gestión del actual alcalde, Aníbal Alvarado, ha dado un paso clave. En una alianza entre el Gobierno Central, la Municipalidad y la bancada de diputados del departamento de Copán, se aprobó la asignación de fondos para la construcción de una nueva represa en un reservorio estratégico de la zona.

Aníbal Alvarado, alcalde de Santa Rosa de Copán, realizó una visita oficial al Hemiciclo Legislativo, donde señaló que este logro responde a un proceso de diálogo político. Aunque pertenece al Partido Liberal, el jefe edilicio subrayó la importancia de trabajar con un gobierno que, según dijo, “legisla sin distingos de colores políticos”. “Agradezco y felicito a los congresistas que dejan de lado las banderas partidarias para legislar en favor del desarrollo. Este es el tipo de proyectos que nuestra comuna ha esperado por décadas y que en administraciones pasadas simplemente no tuvieron apertura”, expresó Alvarado.

Detalles de la obra

La construcción de la represa se desarrollará en un terreno donado para este propósito, como parte de la coordinación entre el Estado y la municipalidad. Entre los aspectos destacados del acuerdo se garantizó el financiamiento con fondos aprobados para infraestructura hídrica de alto impacto.