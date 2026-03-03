Christian Chávez destapa que recayó en las drogas después del reencuentro de RBD

México.

El cantante Christian Chávez compartió por primera vez los detalles más demoledores de su recaída en las adicciones, esto después de darse el reencuentro de RBD.

En una entrevista reciente con el programa ‘Ventaneando’, Chávez se sinceró y habló sobre cómo vivió este proceso y cómo logró salir después y hallar el camino a la sobriedad.

El famoso que formó parte de ‘Clase 406’ explicó que, luego de la intensa experiencia emocional y profesional que supuso el cierre de la gira ‘Soy Rebelde Tour’, atravesó por un vacío que no supo manejar.