Bruce Campbell, protagonista de ‘Evil Dead’, revela que tiene cáncer

Bruce Campbell, reconocido por su papel de Ash Williams en la saga de terror ‘The Evil Dead’, reveló que padece cáncer, aunque aclaró que se trata de un tipo “tratable”, pero no “curable”.

El actor compartió la noticia el lunes en un mensaje dirigido a sus seguidores: “Hola a todos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una ‘oportunidad’, así que, bueno, yo tengo una”. Añadió: “También se le llama un tipo de cáncer ‘tratable’, no ‘curable’. Disculpen si les sorprende, a mí también me impactó”.

Campbell señaló que no ofrecerá más detalles sobre su diagnóstico, pero explicó que su agenda profesional cambiará. “Las apariencias, los contratiempos y el trabajo en general deben quedar en segundo plano ante el tratamiento”, escribió, y agregó que planea centrarse en “recuperarse lo mejor posible durante el verano”.

Como consecuencia, cancelará varias presentaciones en convenciones previstas para los próximos meses. “Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano”, apuntó.

Su intención, sin embargo, es retomar actividades en otoño para promocionar su nueva película, ‘Ernie & Emma’, que protagoniza y dirige. Con tono firme, cerró su mensaje a los fanáticos: “Soy un viejo hijo de puta duro... y espero estar aquí por un tiempo”.

Trayectoria en cine y televisión

Bruce Campbell alcanzó notoriedad internacional con el clásico de culto de terror de 1981 ‘The Evil Dead’, dirigido por Sam Raimi. Su personaje, Ash Williams, se convirtió en un ícono del género y lo acompañó en las secuelas ‘Evil Dead II’ (1987) y ‘Army of Darkness’ (1992), además de la serie televisiva ‘Ash vs Evil Dead’ (2015–2018).

A lo largo de su carrera, también participó en producciones como ‘Bubba Ho-Tep’ (2002), donde interpretó a una versión ficticia de Elvis Presley, y tuvo apariciones recurrentes en proyectos dirigidos o producidos por Sam Raimi, incluida la trilogía original de ‘Spider-Man’.

En 2023 estuvo vinculado nuevamente a la franquicia al participar en el doblaje de ‘Evil Dead Rise’, reafirmando su asociación con una saga que marcó su carrera.