¿Por qué el hijo de Tom Hanks, Chet, está 'atrapado' en Colombia?

Bogotá

El actor y músico estadounidense Chet Hanks, hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, compartió el lunes publicaciones desde Medellín en las que aparece colaborando con marcas locales, pese a haber asegurado el fin de semana que estaba “atrapado” en Colombia por un problema con su pasaporte.

En sus historias y publicaciones de Instagram, Hanks aparece en un gimnasio de la cadena Basic Fit, donde escribió en español “estamos bien no te preocupes” junto a una bandera de Colombia. También visitó la clínica odontológica Perfect Smile, donde anunció que se colocará carillas dentales.

En ese mismo centro han sido atendidos otros artistas internacionales, como el rapero estadounidense Swae Lee.

Chet Hanks afirmó el fin de semana que no puede salir del país porque viajó a Colombia con su pasaporte griego y no con el estadounidense.

“Estoy literalmente atrapado en Colombia”, dijo en un video, en el que explicó que llegó a Medellín tras asistir al cumpleaños de un amigo en Puerto Rico y que decidió viajar con el documento griego porque el estadounidense estaba próximo a expirar.

Según relató, al intentar regresar le informaron que, al haber ingresado con un pasaporte extranjero, necesita una tarjeta de residencia permanente, conocida como ‘green card’, para entrar a Estados Unidos, documento que no posee.

“La única embajada para resolver esto está en Bogotá y no quiero ir a Bogotá. Libérenme”, agregó Hanks, de 34 años.

Chet Hanks ha desarrollado una carrera como actor en series de televisión y como músico. Es el tercer hijo del actor Tom Hanks, ganador del Óscar y protagonista de películas como ‘Forrest Gump’ y ‘Cast Away’.

Chet Hanks cuenta con una trayectoria en la actuación, ha participado en series como Shameless, Your Honor y Atlanta, además de Greyhound. En el ámbito musical, lanzó el tema White Boy Summer en 2021.