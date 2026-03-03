Jowell y Randy encenderán la Party de Verano en Honduras

El dúo puertorriqueño Jowell y Randy, integrado por Joel Muñoz (Jowell) y Randy Ortiz (Randy), acumula más de dos décadas marcando el pulso del reguetón. Desde sus inicios en San Juan en el año 2000, se consolidaron como pioneros del género urbano con un estilo irreverente, bailable y provocador que los convirtió en referentes indiscutibles de la cultura del perreo.

A lo largo de su trayectoria han lanzado cuatro álbumes de estudio, múltiples mixtapes y colaboraciones con figuras como Don Omar, J Balvin y Bad Bunny, consolidando una carrera que ha sabido adaptarse a las transformaciones del género sin perder su esencia festiva.

Los cinco éxitos que no pueden faltar en la fiesta:

En cada presentación, Jowell y Randy convierten el escenario en una pista de baile masiva. Estos son cinco temas imprescindibles en cualquier fiesta:

Safaera (con Bad Bunny y Ñengo Flow): un himno del reguetón moderno, con cambios de ritmo que desatan euforia en la pista.

Bonita (con J Balvin): ideal para un ambiente playero, con un coro que el público corea de principio a fin.

Guayeteo: uno de los clásicos del dúo, puro reguetón para bailar sin pausa. Se acabó la cuarentena: tema viral y festivo que celebra el regreso a las fiestas.

Agresivo (con Arcángel): una canción intensa que mantiene la energía en su punto más alto.

“Viva La Musik”, su apuesta más ambiciosa

En junio de 2024, tras siete años de producción, Jowell y Randy lanzaron Viva La Musik, un álbum compuesto por 15 canciones que exploran nuevos matices sonoros. El disco incorpora géneros como salsa, reggae, afrobeat y dancehall, además del reguetón que caracteriza al dúo.

La producción incluye colaboraciones con Maluma, Wisin & Yandel, Nicky Jam, Cultura Profética, Zion & Lennox y De La Ghetto, evidenciando su versatilidad y vigencia en la escena urbana internacional.