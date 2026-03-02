Harry Styles dará concierto sin móviles y lo estrenará en Netflix

El artista británico Harry Styles prepara su regreso a la música por todo lo alto este viernes. Además de lanzar su nuevo disco de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, ofrecerá un concierto en Mánchester con una particularidad: no se podrá filmar y el espectáculo se emitirá en Netflix dos días después.
La plataforma de contenido bajo demanda anunció el especial Harry Styles: Una noche en Mánchester, que mostrará íntegramente el concierto que el exintegrante de One Direction brindará en el estadio Co-Op Live, en el noroeste de Inglaterra. El estreno está previsto para el 8 de marzo a las 19.00 GMT (1:00 P.M. de Honduras)
De forma simultánea, la tiquetera Ticketmaster envió un mensaje a los asistentes al evento —cuyas entradas salieron a la venta por 20 libras (22,93 euros) y fueron asignadas de manera aleatoria entre los seguidores que se inscribieron en una rifa— en el que advierte que no se permitirá el uso de dispositivos de grabación durante el concierto.
"El uso de cámaras, gafas y relojes inteligentes o dispositivos de grabación similares no estará permitido en el recinto", indica el mensaje.
Como alternativa, cada asistente recibirá una cámara desechable para que "pueda seguir capturando sus momentos especiales y compartirlos después del espectáculo", añade el mensaje, que invita a los seguidores a sumergirse en una experiencia analógica en un entorno cada vez más digital.
Otros artistas como Madonna, Bob Dylan o Alicia Keys también han restringido anteriormente el uso de teléfonos móviles en sus conciertos o han empleado fundas de bloqueo selladas para fomentar que el público disfrute del espectáculo sin intermediación de pantallas.
Styles, de 32 años, volverá así al escenario del Co-Op Live de Mánchester —el estadio cubierto más grande del Reino Unido, con capacidad para 23.500 espectadores— menos de una semana después de abrir los premios BRIT con la interpretación de Aperture, el primer adelanto del nuevo álbum, que marcó su primera actuación en vivo tras más de tres años de pausa musical.
Harry Styles será el comisario del festival Meltdown 2026
El cantante británico Harry Styles será el comisario de la edición de 2026 del festival de música londinense Meltdown, donde además actuará el próximo mes de junio en el Southbank Centre de la capital británica, anunciaron este lunes los organizadores.
El excomponente de One Direction encabezará la edición número 31 del considerado como el festival de música comisariado por artistas más antiguo del mundo, que tendrá lugar entre el 11 y el 21 de junio de 2026.
De acuerdo con la organización, la labor de comisario de Styles en el Meltdown se basará en sus amplias influencias, desde el pop, la electrónica y el rock hasta las escenas underground y los jóvenes talentos británicos emergentes.
El programa completo se revelará durante la primavera, pero el evento principal será un concierto a cargo del propio Styles, adelantó la organización.
"Mi objetivo como comisario es compartir la música y el arte que amo y celebrar la rica historia del recinto", dijo Styles, que aseguró defender los mismos valores que el Southbank Centre, al considerar que la música es una parte fundamental de la vida.
La edición de 2026 de Meltdown es doblemente especial, pues forma parte del 75 aniversario del Southbank Centre, un recinto brutalista que incluye auditorios como el Royal Festival Hall, el Queen Elizabeth Hall o la Hayward Gallery y está situado a orillas del río Támesis en Londres.