Harry Styles dará concierto sin móviles y lo estrenará en Netflix

El artista británico Harry Styles prepara su regreso a la música por todo lo alto este viernes. Además de lanzar su nuevo disco de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, ofrecerá un concierto en Mánchester con una particularidad: no se podrá filmar y el espectáculo se emitirá en Netflix dos días después. La plataforma de contenido bajo demanda anunció el especial Harry Styles: Una noche en Mánchester, que mostrará íntegramente el concierto que el exintegrante de One Direction brindará en el estadio Co-Op Live, en el noroeste de Inglaterra. El estreno está previsto para el 8 de marzo a las 19.00 GMT (1:00 P.M. de Honduras) De forma simultánea, la tiquetera Ticketmaster envió un mensaje a los asistentes al evento —cuyas entradas salieron a la venta por 20 libras (22,93 euros) y fueron asignadas de manera aleatoria entre los seguidores que se inscribieron en una rifa— en el que advierte que no se permitirá el uso de dispositivos de grabación durante el concierto. "El uso de cámaras, gafas y relojes inteligentes o dispositivos de grabación similares no estará permitido en el recinto", indica el mensaje.

Como alternativa, cada asistente recibirá una cámara desechable para que "pueda seguir capturando sus momentos especiales y compartirlos después del espectáculo", añade el mensaje, que invita a los seguidores a sumergirse en una experiencia analógica en un entorno cada vez más digital. Otros artistas como Madonna, Bob Dylan o Alicia Keys también han restringido anteriormente el uso de teléfonos móviles en sus conciertos o han empleado fundas de bloqueo selladas para fomentar que el público disfrute del espectáculo sin intermediación de pantallas. Styles, de 32 años, volverá así al escenario del Co-Op Live de Mánchester —el estadio cubierto más grande del Reino Unido, con capacidad para 23.500 espectadores— menos de una semana después de abrir los premios BRIT con la interpretación de Aperture, el primer adelanto del nuevo álbum, que marcó su primera actuación en vivo tras más de tres años de pausa musical.



