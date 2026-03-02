Arcángel celebra 20 años de carrera e incluye a Honduras en su gira mundial

San Pedro Sula, Honduras.

El artista urbano Arcángel anunció el inicio de La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, una gira internacional con la que conmemora dos décadas de trayectoria en la música latina.

La primera etapa del recorrido contempla presentaciones en Europa y América Latina a lo largo de 2026, con fechas confirmadas en España, Ecuador, México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica. Según la información oficial, próximamente se anunciarán nuevas ciudades.

Durante sus 20 años de carrera, Arcángel ha desarrollado una propuesta vinculada al reguetón y al trap latino, géneros en los que ha mantenido presencia constante desde mediados de la década de 2000. La gira incluirá un repertorio que abarca distintas etapas de su discografía.

Las entradas estarán disponibles para el público general a partir del jueves 5 de marzo a las 10:00 a.m. (hora local) en el sitio web la8vamaravilla.com.