Arcángel celebra 20 años de carrera e incluye a Honduras en su gira mundial

Actualmente, Arcángel registra más de 31,7 millones de oyentes mensuales en Spotify, según cifras de la plataforma, convirtiéndose en uno de los artistas más populares.

Arcángel celebra 20 años de carrera e incluye a Honduras en su gira mundial

El artista puertorriqueño Arcángel en una sesión de fotos para la revista Billboard.
San Pedro Sula, Honduras.

El artista urbano Arcángel anunció el inicio de La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, una gira internacional con la que conmemora dos décadas de trayectoria en la música latina.

La primera etapa del recorrido contempla presentaciones en Europa y América Latina a lo largo de 2026, con fechas confirmadas en España, Ecuador, México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica. Según la información oficial, próximamente se anunciarán nuevas ciudades.

Durante sus 20 años de carrera, Arcángel ha desarrollado una propuesta vinculada al reguetón y al trap latino, géneros en los que ha mantenido presencia constante desde mediados de la década de 2000. La gira incluirá un repertorio que abarca distintas etapas de su discografía.

Las entradas estarán disponibles para el público general a partir del jueves 5 de marzo a las 10:00 a.m. (hora local) en el sitio web la8vamaravilla.com.

En fotos: Shakira supera los 400,000 asistentes en el Zócalo y cierra su gira por México

Fechas confirmadas

13 de mayo de 2026: Barcelona, España – Sant Jordi Club

14 de mayo de 2026: Madrid, España – Movistar Arena

30 de julio de 2026: Quito, Ecuador – Coliseo Rumiñahui

1 de agosto de 2026: Guayaquil, Ecuador – Coliseo Voltaire

13 de agosto de 2026: Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

18 de agosto de 2026: Puebla, México – Auditorio GNP

20 de agosto de 2026: Mérida, México – Foro GNP

22 de agosto de 2026: Querétaro, México – Auditorio Josefa

23 de agosto de 2026: Guadalajara, México – Auditorio Telmex

28 de agosto de 2026: Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

31 de agosto de 2026: Santiago, Chile – Movistar Arena

5 de septiembre de 2026: Medellín, Colombia – Estadio Atanasio Girardot

11 de septiembre de 2026: La Paz, Bolivia – Teatro al Aire Libre

12 de septiembre de 2026: Lima, Perú – Estadio San Marcos

17 de septiembre de 2026: Tegucigalpa, Honduras – Estadio Chochi Sosa

19 de septiembre de 2026: Ciudad de Guatemala, Guatemala – Explanada 5

24 de septiembre de 2026: Ciudad de Panamá, Panamá – CC Amador

26 de septiembre de 2026: San José, Costa Rica – Parque Viva

El anuncio de la gira se produce semanas después de que Arcángel recibiera el Premio Ícono Urbano en la edición 2026 de Premio Lo Nuestro. Durante la ceremonia participaron artistas como Eladio Carrión, J Balvin, Jay Wheeler, Jhayco, Sech y Mora, mientras que Feid se sumó para interpretar el sencillo “Mírame Baby”.

Posteriormente, el cantante lanzó el álbum La 8va Maravilla, que incluye colaboraciones con Ricky Martin, Sech, Kapo, Daddy Yankee y Grupo Firme en el tema “Cuánto Cuesta”. El proyecto también incorpora dos canciones junto a su hijo Austin San, tras la colaboración “Gohan y Goku” publicada en 2025.

Como parte del concepto del álbum, el artista realizó la iniciativa “Las 7 Maravillas”, en la que visitó las Siete Maravillas del Mundo en un periodo de 18 días y documentó la experiencia en plataformas digitales. De acuerdo con datos compartidos por su equipo, el contenido superó los 250 millones de impresiones en entornos digitales.

Actualmente, Arcángel registra más de 31,7 millones de oyentes mensuales en Spotify, según cifras de la plataforma.

