Lista de ganadores de los SAG Actor Awards 2026

La gala de premios se celebró en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, y se transmitió en Netflix.

  Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 22:37
Michelle Williams se llevó en premio de Mejor actuación femenina en una película para televisión o serie limitada por su trabajo en Dying For Sex.
Estados Unidos.

Este domingo 1 de marzo se celebró la 32 edición de los SAG Actor Awards, en la que se premiaron las mejores interpretaciones cinematográficas y televisivas del último año, según la opinión de los miembros de la SAG-AFTRA.

Antes de la retransmisión —emitida en directo por Netflix desde el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, con Kristen Bell como anfitriona por tercera vez— las expectativas eran altas para One Battle After Another, Sinner, The Studio y El Pitt.

Aquí te dejamos la lista de los grandes ganadores de la noche:

CINE

Mejor actuación de una actriz en un papel protagónico

GANADORA: Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Emma Stone, Bugonia

Mejor actuación de un actor en un papel protagónico

GANADOR: Michael B. Jordan, Sinners

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario

GANADORA: Amy Madigan, Weapons

Odessa A’Zion, Marty Supreme

Ariana Grande, Wicked: For Good

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor actuación de un actor en un papel secundario

GANADOR: Sean Penn, One Battle After Another

Miles Caton, Sinners

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

TELEVISIÓN

Mejor actuación de un elenco en una serie dramática

GANADOR: The Pitt

The Diplomat

Landman

Severance

The White Lotus

Mejor actuación de un actor en una película para televisión o serie limitada

GANADOR: Owen Cooper, Adolescence

Jason Bateman, Black Rabbit

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actuación de un actor en una serie dramática

GANADOR: Noah Wyle, The Pitt

Sterling K. Brown, Paradise

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia

GANADORA: Catherine O’Hara, The Studio

Kathryn Hahn, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o serie limitada

GANADORA: Michelle Williams, Dying For Sex

Claire Danes, The Beast in Me

Erin Doherty, Adolescence

Sarah Snook, All Her Fault

Christine Tremarco, Adolescence

Mejor actuación de un actor en una serie de comedia

GANADOR: Seth Rogen, The Studio

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actuación de una actriz en una serie dramática

GANADORA: Keri Russell, The Diplomat

Britt Lower, Severance

Parker Posey, The White Lotus

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actuación de un elenco de dobles de acción en una serie de televisión

GANADOR: The Last of Us

Andor

Landman

Squid Game

Stranger Things

Mejor actuación de un elenco de dobles de acción en una película

GANADORES: Mission: Impossible - The Final Reckoning

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Mejor actuación de un elenco en una película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Artículo publicado originalmente en Vogue US, vogue.com.

