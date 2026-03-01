Lista de ganadores de los SAG Actor Awards 2026

Este domingo 1 de marzo se celebró la 32 edición de los SAG Actor Awards, en la que se premiaron las mejores interpretaciones cinematográficas y televisivas del último año, según la opinión de los miembros de la SAG-AFTRA.
Antes de la retransmisión —emitida en directo por Netflix desde el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, con Kristen Bell como anfitriona por tercera vez— las expectativas eran altas para One Battle After Another, Sinner, The Studio y El Pitt.
Aquí te dejamos la lista de los grandes ganadores de la noche:
CINE
Mejor actuación de una actriz en un papel protagónico
GANADORA: Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Emma Stone, Bugonia
Mejor actuación de un actor en un papel protagónico
GANADOR: Michael B. Jordan, Sinners
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Jesse Plemons, Bugonia
Mejor actuación de una actriz en un papel secundario
GANADORA: Amy Madigan, Weapons
Odessa A’Zion, Marty Supreme
Ariana Grande, Wicked: For Good
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor actuación de un actor en un papel secundario
GANADOR: Sean Penn, One Battle After Another
Miles Caton, Sinners
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
TELEVISIÓN
Mejor actuación de un elenco en una serie dramática
GANADOR: The Pitt
The Diplomat
Landman
Severance
The White Lotus
Mejor actuación de un actor en una película para televisión o serie limitada
GANADOR: Owen Cooper, Adolescence
Jason Bateman, Black Rabbit
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys, The Beast in Me
Mejor actuación de un actor en una serie dramática
GANADOR: Noah Wyle, The Pitt
Sterling K. Brown, Paradise
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Gary Oldman, Slow Horses
Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia
GANADORA: Catherine O’Hara, The Studio
Kathryn Hahn, The Studio
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Kristen Wiig, Palm Royale
Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o serie limitada
GANADORA: Michelle Williams, Dying For Sex
Claire Danes, The Beast in Me
Erin Doherty, Adolescence
Sarah Snook, All Her Fault
Christine Tremarco, Adolescence
Mejor actuación de un actor en una serie de comedia
GANADOR: Seth Rogen, The Studio
Ike Barinholtz, The Studio
Adam Brody, Nobody Wants This
Ted Danson, A Man on the Inside
Martin Short, Only Murders in the Building
Mejor actuación de una actriz en una serie dramática
GANADORA: Keri Russell, The Diplomat
Britt Lower, Severance
Parker Posey, The White Lotus
Rhea Seehorn, Pluribus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor actuación de un elenco de dobles de acción en una serie de televisión
GANADOR: The Last of Us
Andor
Landman
Squid Game
Stranger Things
Mejor actuación de un elenco de dobles de acción en una película
GANADORES: Mission: Impossible - The Final Reckoning
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Mejor actuación de un elenco en una película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Artículo publicado originalmente en Vogue US, vogue.com.