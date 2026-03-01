Confirmado: Zendaya y Tom Holland ya están casados

Zendaya y Tom Holland están casados, según afirma Law Roach.
La noticia se dio a conocer este domingo 1 de marzo, durante una charla con Access Hollywood en la alfombra roja de los Premios al Actor 2026, en la cual el estilista de la actriz comentó: "La boda ya se celebró", bromeando: "Te la perdiste". Después de que el periodista preguntara: "¿Es cierto?", Roach respondió: "¡Es muy cierto!", entre risas.
Las especulaciones sobre el compromiso entre ambos actores comenzaron durante los Globos de Oro 2025, el 5 de enero, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de su mano izquierda.
TMZ confirmó la noticia al día siguiente, el 6 de enero, citando a fuentes cercanas a la pareja.
La pareja, conocida por su privacidad, desató rumores de noviazgo en 2016 cuando fueron elegidos juntos para Spider-Man: Homecoming. Sin embargo, tanto Zendaya como Tom sostuvieron que su relación era estrictamente platónica en aquel momento.
En julio de 2017, una fuente le contó a PEOPLE que la pareja mantenía una relación sentimental.
"Empezaron a verse mientras rodaban Spider-Man", declaró la fuente.
"Han sido muy cuidadosos en mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos".
"Ambos son muy ambiciosos y se desafían mutuamente, pero, lo más importante, se hacen reír a carcajadas. Parecen tener un sentido del humor muy similar y les encanta bromear juntos. Se divierten mucho", añadió otra fuente.
Nace un amor
Su romance se confirmó oficialmente en 2021, cuando la estrella de Euphoria y el actor de Avengers: Endgame fueron vistos besándose en un automóvil.
En noviembre de ese mismo año, Holland habló sobre los retos de equilibrar la fama con la privacidad de su relación en una entrevista con GQ.
"Una de las desventajas de la fama es que la privacidad ya no está bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se quieren mucho ahora es un momento que se comparte con todo el mundo", declaró Holland al medio.