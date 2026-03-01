Confirmado: Zendaya y Tom Holland ya están casados

Estados Unidos.

Zendaya y Tom Holland están casados, según afirma Law Roach. La noticia se dio a conocer este domingo 1 de marzo, durante una charla con Access Hollywood en la alfombra roja de los Premios al Actor 2026, en la cual el estilista de la actriz comentó: "La boda ya se celebró", bromeando: "Te la perdiste". Después de que el periodista preguntara: "¿Es cierto?", Roach respondió: "¡Es muy cierto!", entre risas. Las especulaciones sobre el compromiso entre ambos actores comenzaron durante los Globos de Oro 2025, el 5 de enero, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de su mano izquierda. TMZ confirmó la noticia al día siguiente, el 6 de enero, citando a fuentes cercanas a la pareja.

La pareja, conocida por su privacidad, desató rumores de noviazgo en 2016 cuando fueron elegidos juntos para Spider-Man: Homecoming. Sin embargo, tanto Zendaya como Tom sostuvieron que su relación era estrictamente platónica en aquel momento. En julio de 2017, una fuente le contó a PEOPLE que la pareja mantenía una relación sentimental. "Empezaron a verse mientras rodaban Spider-Man", declaró la fuente. "Han sido muy cuidadosos en mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos". "Ambos son muy ambiciosos y se desafían mutuamente, pero, lo más importante, se hacen reír a carcajadas. Parecen tener un sentido del humor muy similar y les encanta bromear juntos. Se divierten mucho", añadió otra fuente.