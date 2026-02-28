Gloria Trevi celebrará su cumpleaños con un concierto histórico en el BMO Stadium de Los Ángeles

Estados Unidos.

La cantante mexicana Gloria Trevi convertirá su cumpleaños en una gran fiesta latina este sábado 28 de febrero de 2026 con un concierto especial en el BMO Stadium de Los Ángeles, en lo que será su única presentación en Estados Unidos durante ese año.

En entrevista con CNN en Español, la artista afirmó que este espectáculo representa un momento clave en su carrera. “He pasado mi vida rompiendo barreras y reinventándome. Llegar al BMO en este momento tan importante de mi carrera es otro sueño cumplido. Va a ser una fiesta inolvidable”, expresó.

El show lleva por nombre Live Celebration y, según adelantó Trevi, incluirá nueva música y múltiples sorpresas. La cantante describió la velada como “muy noventera, muy revolucionaria y evolucionada”, en alusión a la etapa que la consolidó como un ícono del pop latino.