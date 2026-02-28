Gloria Trevi celebrará su cumpleaños con un concierto histórico en el BMO Stadium de Los Ángeles

La cantante mexicana Gloria Trevi convertirá su cumpleaños en una gran fiesta latina este sábado 28 de febrero de 2026 con un concierto especial en el BMO Stadium de Los Ángeles, en lo que será su única presentación en Estados Unidos durante ese año.
En entrevista con CNN en Español, la artista afirmó que este espectáculo representa un momento clave en su carrera. “He pasado mi vida rompiendo barreras y reinventándome. Llegar al BMO en este momento tan importante de mi carrera es otro sueño cumplido. Va a ser una fiesta inolvidable”, expresó.
El show lleva por nombre Live Celebration y, según adelantó Trevi, incluirá nueva música y múltiples sorpresas. La cantante describió la velada como “muy noventera, muy revolucionaria y evolucionada”, en alusión a la etapa que la consolidó como un ícono del pop latino.
El repertorio incluirá algunos de los temas que marcaron a toda una generación, como Mañana, El recuento de los daños y Con los ojos cerrados, canciones que siguen siendo parte fundamental de sus conciertos. “La fama puede ser efímera, pero la música... la música permanece”, señaló la intérprete.
La presentación en Los Ángeles también evoca uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria: su concierto de 1993 en el Universal Amphitheatre, donde impactó al público con su estilo irreverente y un mensaje de libertad que quedó grabado en la memoria de sus seguidores.
Trevi llega a esta cita con un nuevo álbum titulado El Vuelo, que incluye canciones como Un Abrazo y No Estás Sola. De acuerdo con la artista, este proyecto refleja la etapa artística que vive actualmente y su conexión permanente con el público. “Este proyecto muestra quién soy ahora, la Gloria Trevi que sigue conectando con su gente después de tantos años”, compartió en redes sociales.
El concierto promete ser un recorrido por su legado musical y una celebración de su vigencia como una de las figuras más influyentes del pop latino.