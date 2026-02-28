Aurelio Fest: El festival que une música, herencia y gratitud

San Pedro Sula, Cortés.

La familia y amigos cercanos de Aurelio Martínez informaron en redes sociales que celebrará el 'Aurelio Fest' para conmemorar el primer año sin el artista, quien falleció trágicamente el 17 de marzo de 2025.

"Los hermanos de Aurelio, su madre, hijos, tíos, sobrinos y primos informamos que el Aurelio*Fest es una iniciativa familiar nacida del esfuerzo conjunto de sus familiares y amigos cercanos, con el propósito de honrar la memoria de nuestro querido Aurelio Martínez Suazo", informaron mediante un comunicado publicado en las redes sociales del cantautor.

El festival de cinco días combina espiritualidad, cultura y música para honrar el legado del embajador garífuna y será del 17 al 21 de marzo en el hotel Partenón Beach en La Ceiba, Honduras.

"El festival dará inicio con el cabo de año del artista, conmemorando el primer aniversario de su fallecimiento. Posteriormente, se desarrollará una programación de diversas actividades culturales, musicales y comunitarias, que incluirán conferencias, conciertos, exposiciones de fotos y pinturas, mercado artesanal, entre otras", explicaron.

La entrada será totalmente gratis y es abierto para todo público.