Aurelio Fest: El festival que une música, herencia y gratitud

La familia y amigos cercanos de Aurelio Martínez informaron en redes sociales que celebrará el 'Aurelio Fest' para conmemorar el primer año sin el artista, quien falleció trágicamente el 17 de marzo de 2025.
"Los hermanos de Aurelio, su madre, hijos, tíos, sobrinos y primos informamos que el Aurelio*Fest es una iniciativa familiar nacida del esfuerzo conjunto de sus familiares y amigos cercanos, con el propósito de honrar la memoria de nuestro querido Aurelio Martínez Suazo", informaron mediante un comunicado publicado en las redes sociales del cantautor.
El festival de cinco días combina espiritualidad, cultura y música para honrar el legado del embajador garífuna y será del 17 al 21 de marzo en el hotel Partenón Beach en La Ceiba, Honduras.
"El festival dará inicio con el cabo de año del artista, conmemorando el primer aniversario de su fallecimiento. Posteriormente, se desarrollará una programación de diversas actividades culturales, musicales y comunitarias, que incluirán conferencias, conciertos, exposiciones de fotos y pinturas, mercado artesanal, entre otras", explicaron.
La entrada será totalmente gratis y es abierto para todo público.
El cabo de año es una tradición ancestral garífuna que marca el fin del luto y celebra la transición de nuestro ser querido a una presencia espiritual permanente.
"Como él mismo decía: ´Los garífunas nunca mueren´. El cabo de año es un espacio familiar abierto a la comunidad y a todas aquellas personas que desean celebrar la vida de nuestro ser querido", añadieron.
Del 17 al 21 de marzo se honrará a Aurelio como miembro de su familia, amigo, artista, activista y líder, rindiéndole el homenaje que merece con el firme deseo de que su voz y su mensaje permanezcan siempre presentes. "Asimismo, esta conmemoración busca impulsar una dinámica colectiva e intergeneracional que preserve y difunda su obra, asegurando que su ejemplo, su música y su lucha continúen inspirando a generaciones presentes y futuras", agregaron.
Este festival será también un espacio para recordar a las víctimas del accidente aéreo de Roatán y exigir justicia tanto por Aurelio como por todos los demás afectados.
"Agradecemos profundamente a las personas que, desde el primer momento, han dicho presente y han decidido acompañarnos y apoyar esta iniciativa en memoria de Aurelio. El Aurelio Fest es un evento abierto al público y sin fines de lucro", puntualizaron.
Con el fin de cubrir parte de los gastos necesarios para su realización, los organizadores han habilitado una recaudación de fondos solidaria. A quienes deseen colaborar, pueden hacerlo en gofundme.com/f/aureliofest.
Los fondos recaudados se destinarán a los gastos del cabo de año (organización de los rituales, alimentación y bebidas, alquiler de mobiliario y materiales, entre otros) y los costos operativos de producción y organización del festival (empresas contratadas, alquiler de equipo de sonido e iluminación, catering, marketing, logística, transporte, mercadería, renta de locales, adquisición de materiales, entre otros).