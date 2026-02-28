¿De qué murió Neil Sedaka, la voz del pop romántico?

Neil Sedaka, el legendario cantautor estadounidense conocido por clásicos como "Oh! Carol" y "Breaking Up Is Hard to Do", falleció el 27 de febrero de 2026 a los 86 años.

Según los reportes, Sedaka sufrió una descompensación repentina en su domicilio de Los Ángeles y fue trasladado de emergencia al hospital, donde finalmente murió tras complicaciones de salud.

Su familia confirmó el deceso en un comunicado, aunque no se han dado más detalles específicos sobre la causa exacta de su fallecimiento.

"Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo, al menos para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble que extrañaremos profundamente", dice en su cuenta oficial de Instagram.

Sedaka supo combinar melodías frescas con letras que capturaban la inocencia y la intensidad del amor juvenil. Su carrera abarcó más de seis décadas, en las que dejó huella como intérprete, compositor y pianista, colaborando con artistas de talla mundial y reinventándose en distintas épocas.