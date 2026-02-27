El lado más enamorado de Bruno Mars en ‘The Romantic’

Un Bruno Mars embelesado por el amor canta las nueve canciones de The Romantic, el nuevo álbum del estadounidense que exhibe en algunos temas sus raíces latinas y sale al mercado este viernes, casi dos meses antes de una gira mundial en la que se embarcará impulsado por éxitos como APT y Die With a Smile.
El autoproclamado ‘Aura Lord’ estrena material discográfico tras una década de 24K Magic, su último álbum en solitario, y cinco años después de An Evening With Silk Sonic, el trabajo a dúo con el estadounidense Anderson Paak, con el que cosechó premios, aunque sin alcanzar los niveles de popularidad de éxitos anteriores.
Ahora, con 40 años, Mars vuelve a situarse frente al micrófono para cantar las estrofas de un enamorado, como lo hizo con Just the Way You Are en 2010, solo que más maduro, pero con el mismo espíritu ‘soul’ que lo caracteriza.
Con invitaciones a bailar, a hacer el amor, a la reconciliación y a evitar las peleas, el artista retrata en el álbum distintos momentos de la vida en pareja. Quien lo escucha se convierte en testigo de sus conversaciones musicales con ese ‘baby’ que menciona en todas las canciones y a quien dedica cada estribillo.
Un poeta empedernido
Un sonido de trompetas, similar al de un mariachi, abre las confesiones de Mars en Risk It All, una suerte de serenata suave en la que establece el tono de su apuesta: lo arriesgará todo por ese amor que quiere asegurar.
Acto seguido, Cha Cha Cha se convierte en la primera invitación a la pista de baile, al igual que I Just Might, el sencillo promocional incluido en el álbum y con el que el cantante, de orígenes puertorriqueños, se presentó en la ceremonia de los Grammy este mes.
En ese tema, cuyo video fue lanzado en enero, reaparece el Bruno bailarín, que sigue siendo un romántico mientras se mueve con gracia y le pide al DJ que acompañe la música porque ha habido un flechazo en medio de la fiesta.
La canción, que constituye hasta ahora el único material audiovisual del álbum de estudio The Romantic, mantiene la estética vintage y funky que Mars ha personificado durante años, con su característico bigote delgado, y que lo consagró con videos musicales que rompieron récords, como Uptown Funk, junto al británico Mark Ronson.
También bajo un halo de reminiscencias se incorporan a su nuevo trabajo temas como God Was Showing Off y Why You Wanna Fight?, que se presenta como una versión moderna del lema pacifista “Haz el amor y no la guerra”.
Siempre romántico
Mars repite la fórmula de mantener un pie bajo el piano y otro en la pista de baile durante todo el álbum, en el que canta como lo ha hecho desde que irrumpió en la escena musical, imprimiendo tanta energía en su voz como si fuera la última vez frente a un micrófono.
Con ese ímpetu, On My Soul acelera la apuesta amorosa durante casi tres minutos y da paso a Something Serious, donde el estadounidense ratifica la firmeza de sus intenciones románticas en un ambiente festivo.
Superada la estridencia, reaparece el hombre de las serenatas en Nothing Left y desgarra su corazón frente a quien ama para decirle que algo tiene que cambiar, que hay mucho en juego, pero que las relaciones son una calle de doble vía en la que hace falta reciprocidad.
Al final, cuando parece que el desconsuelo será la nota de cierre, Dance With Me llega como un bálsamo de reconciliación, una melodía esperanzadora con la que el cantante anhela bailar y enamorarse otra vez.
Tan romántico es Bruno Mars que este viernes encabezó su “propio programa de radio” a través de iHeartRadio, transmitido por TikTok, para presentar su nuevo álbum.
The Romantic, cuya portada es sencilla y en blanco y negro, encierra la fuerza del soul y el funk en las canciones de este artista, que arrancará el 10 de abril en Las Vegas una gira mundial con la que llegará a Madrid el 10 de julio. EFE
