El lado más enamorado de Bruno Mars en ‘The Romantic’

Un Bruno Mars embelesado por el amor canta las nueve canciones de The Romantic, el nuevo álbum del estadounidense que exhibe en algunos temas sus raíces latinas y sale al mercado este viernes, casi dos meses antes de una gira mundial en la que se embarcará impulsado por éxitos como APT y Die With a Smile. El autoproclamado ‘Aura Lord’ estrena material discográfico tras una década de 24K Magic, su último álbum en solitario, y cinco años después de An Evening With Silk Sonic, el trabajo a dúo con el estadounidense Anderson Paak, con el que cosechó premios, aunque sin alcanzar los niveles de popularidad de éxitos anteriores. Ahora, con 40 años, Mars vuelve a situarse frente al micrófono para cantar las estrofas de un enamorado, como lo hizo con Just the Way You Are en 2010, solo que más maduro, pero con el mismo espíritu ‘soul’ que lo caracteriza. Con invitaciones a bailar, a hacer el amor, a la reconciliación y a evitar las peleas, el artista retrata en el álbum distintos momentos de la vida en pareja. Quien lo escucha se convierte en testigo de sus conversaciones musicales con ese ‘baby’ que menciona en todas las canciones y a quien dedica cada estribillo.

Un poeta empedernido

Un sonido de trompetas, similar al de un mariachi, abre las confesiones de Mars en Risk It All, una suerte de serenata suave en la que establece el tono de su apuesta: lo arriesgará todo por ese amor que quiere asegurar. Acto seguido, Cha Cha Cha se convierte en la primera invitación a la pista de baile, al igual que I Just Might, el sencillo promocional incluido en el álbum y con el que el cantante, de orígenes puertorriqueños, se presentó en la ceremonia de los Grammy este mes. En ese tema, cuyo video fue lanzado en enero, reaparece el Bruno bailarín, que sigue siendo un romántico mientras se mueve con gracia y le pide al DJ que acompañe la música porque ha habido un flechazo en medio de la fiesta. La canción, que constituye hasta ahora el único material audiovisual del álbum de estudio The Romantic, mantiene la estética vintage y funky que Mars ha personificado durante años, con su característico bigote delgado, y que lo consagró con videos musicales que rompieron récords, como Uptown Funk, junto al británico Mark Ronson. También bajo un halo de reminiscencias se incorporan a su nuevo trabajo temas como God Was Showing Off y Why You Wanna Fight?, que se presenta como una versión moderna del lema pacifista “Haz el amor y no la guerra”. FOTOGALERÍA:Bruno Mars estrenará disco musical; su primero en 10 años

Siempre romántico