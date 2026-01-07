Bruno Mars estrenará disco musical; su primero en 10 años

El artista estadounidense Bruno Mars confirmó oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, el cual lleva por nombre "The Romantic".
El disco estará disponible a partir del 27 de febrero. El anuncio se hizo unos días después de que el artista publicara un mensaje breve en redes sociales asegurando que el disco estaba listo, lo que puso fin a una larga espera.
Fueron 10 años sin disco como solista por parte de Bruno Mars. Su último trabajo individual de estudio, "24K Magic", fue lanzado en noviembre de 2016 y marcó una etapa muy fructífera para el famoso intérprete y compositor.
Ese disco incluyó canciones como “24K Magic”, “That’s What I Like”, “Versace on the Floor” y “Finesse”, que tuvieron un impacto mundial en radios y diversas plataformas digitales.
Aunque no había publicado un álbum solista desde entonces, el famoso se mantuvo activo en la industria musical durante la última década. el tema “APT.”, grabada con Rosé, alcanzó el puesto número tres del mismo ranking y cuenta con tres nominaciones para los Grammy 2026.
El nuevo álbum ya puede reservarse a través del sitio web oficial del cantante. Como parte de la preventa, también se ofrece merchandising asociado, entre ellos una camiseta con la portada del disco.
La imagen elegida para la tapa es un dibujo en blanco y negro del rostro de Bruno Mars, en el que aparece con un pañuelo atado a la cabeza, rodeado por un marco compuesto por cadenas y rosas. Minimalista, pero con detalles que parecen revelar el contenido musical.
Hasta hoy, no se han difundido detalles adicionales sobre el concepto visual ni sobre la lista completa de canciones.
Aunque el 27 de febrero no parece tan cercano, lo cierto es que Bruno Mars adelantó que habrá “nueva música este viernes”, según indicó en una publicación en Instagram. ¿Alguna canción del álbum? Seguramente.