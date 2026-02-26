Paramount eleva oferta por Warner y Netflix se retira

Los Ángeles (EE.UU.)

El gigante del entretenimiento Netflix anunció este jueves que se retira de la puja para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), tras la nueva oferta presentada esta semana por Paramount Skydance (PSKY).

Netflix “ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.”, luego de recibir una notificación de WBD “indicando que su junta directiva ha determinado que la última propuesta de PSKY constituye una ‘propuesta superior’ según los términos del acuerdo de fusión vigente” entre ambas compañías, indicó la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.

Aunque la transacción negociada en diciembre entre Netflix y WBD “había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”, el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY “ya no es financieramente atractivo”, agregó la compañía.

“Es por ello que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, concluye el comunicado.

Paramount Skydance presentó esta semana una oferta valorada en 31 dólares por acción, en un intento por competir con el acuerdo preliminar de venta que WBD mantenía con Netflix.

La propuesta revisada de PSKY contempla el pago de 31 dólares por acción en efectivo, frente a los 30 dólares planteados anteriormente, así como un pago adicional de 0,25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.

Asimismo, se compromete a cubrir los 2.800 millones de dólares que WBD tendría que pagar a Netflix por la ruptura del acuerdo vigente y a aportar capital adicional si fuera necesario para cumplir con los requisitos de solvencia de los bancos prestamistas.

WBD consideró públicamente este jueves que la nueva oferta era “superior” a la presentada en diciembre por Netflix, lo que abrió una ventana de cuatro días hábiles para que esta última respondiera con una contraoferta.

En diciembre, Netflix había planteado un acuerdo preliminar para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o ‘streaming’ de WBD por 27,75 dólares por acción, valorando esos activos en unos 72.000 millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a los 82.700 millones.

La retirada de este multimillonario acuerdo se produce el mismo día en que Ted Sarandos visita la Casa Blanca para mantener distintos encuentros, aunque no se prevé una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.