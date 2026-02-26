Sandra Echeverría revela fraude y celebra detenciones

La actriz y cantante mexicana Sandra Echeverría denunció públicamente haber sido víctima de un presunto fraude millonario atribuido a la empresa financiera MetaXchange Capital, caso que, según expuso, afecta a más de mil personas. El anuncio lo realizó el 26 de febrero mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde afirmó que sufrió el quebranto de su patrimonio junto con cientos de afectados.

Echeverría informó sobre la captura de Patrik Rodrik y Mariana Guzmán, a quienes señaló como presuntos responsables del esquema, y agregó que Nazareth Rodríguez continúa prófugo de la justicia. La actriz subrayó que su denuncia busca visibilizar el caso y exigir justicia, al tiempo que alentó a otras víctimas a no guardar silencio.

La intérprete, reconocida por su trayectoria en cine, televisión y música —con participaciones en producciones como La Usurpadora y Savages, además de su carrera como cantante—, destacó que el fraude representa la pérdida de años de esfuerzo y trabajo.

El caso de MetaXchange se remonta a una operación financiera que, de acuerdo con las denuncias públicas, habría retenido más de 2 mil millones de pesos durante 18 meses sin devolver los recursos a sus clientes.