Internan de urgencia a la hermana de Karol G tras colapso

La familia de Karol G atraviesa un momento delicado. Su hermana, Verónica Giraldo, fue internada recientemente, según lo revelado en el programa "El Gordo y la Flaca".

La noticia generó preocupación entre los seguidores de la artista, quienes han mostrado solidaridad y apoyo hacia Verónica en redes sociales.

En medio de mensajes cargados de dolor y tensión, Verónica expresó sentirse afectada por conflictos personales y familiares, incluyendo la disputa con su expareja por la custodia de su bebé.

Estas declaraciones encendieron las alarmas y llevaron a que se confirmara que está recibiendo atención especializada.

Una fuente confirmó al programa de Univisión conducido por Lili Estefan y Raúl de Molina que "Verónica se encuentra tranquila y en un lugar seguro. No existe motivo alguno para que se le intente separar de su hija; sin embargo, debido a una condición que padece desde hace años, su familia siempre la ha respaldado para que aprenda a vivir con ella y se recupere".

Aparentemente, Verónica no ha logrado concluir los tratamientos médicos previos y, en su estado actual, no es recomendable que esté cerca de la niña por su propia seguridad. Pese a esto, sus allegados mantienen la esperanza de que, con el apoyo de sus seres queridos y de su pareja —con quien mantiene una relación sólida, logre recuperarse y mostrar su mejor versión.

Asimismo, se aclaró que no se trata de depresión posparto, sino de una patología preexistente que se intensificó tras dar a luz hace tres años. "Sus allegados la describen como una mujer sumamente amorosa, cuya esencia se ha visto nublada temporalmente por su delicado estado de salud."

La familia de Karol G ha pedido respeto y empatía en este proceso, recordando que detrás de la fama y el brillo de los escenarios también existen batallas íntimas que requieren comprensión.