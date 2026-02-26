  1. Inicio
Aún hay boletos para la Party de Verano 2026 en Tegucigalpa

La Party de Verano 2026 reunirá a más de 10 artistas y 12 horas de música en Tegucigalpa. Entradas disponibles en Eticket.hn y Multiplaza.

Jowell & Randy encabezan el cartel de artistas internacionales.

 Foto Instagram

La Party de Verano 2026 se perfila como el festival urbano más grande de Honduras y aún hay boletos disponibles para el público interesado. El evento se celebrará el sábado 21 de marzo de 2026 en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa, en Tegucigalpa.

El cartel internacional estará liderado por Jowell & Randy, Kapo, Dalex, Nio Garcia, Darell y Ryan Castro. A ellos se sumará una amplia representación de talento nacional.

Entre los artistas hondureños confirmados figuran Fresh Bodden, Los Bohemios, Dhempra Factoria, Juan Freer, Booyah, Flow Nation, Raman, Electro Tegus y Club House.

El festival ofrecerá más de 12 horas continuas de música, con apertura de puertas a partir de las 2:00 de la tarde y actividades que se extenderán hasta la madrugada. Según los organizadores, se espera una alta asistencia debido a la magnitud del espectáculo y al número de artistas internacionales invitados.

Las entradas están disponibles en línea a través de Eticket.hn y en kioscos físicos ubicados en Multiplaza. Los organizadores recomiendan adquirir los boletos con anticipación ante la alta demanda prevista.

La producción del evento está a cargo de CR Entertainment y empresas responsables de la organización logística y artística del festival.

