Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte

Emiliano Aguilar subió un video en su cuenta oficial en Instagram en donde explica que en varias ocasiones ha sido amenazado de muerte. Con esta declaración, la estrella de la música urbana alarmó a todos sus seguidores que están al pendiente de sus pasos y carrera profesional. El famoso cantante de rap dio a conocer a través de sus redes sociales que recibe muchos comentarios en donde hablan de su seguridad y estabilidad, y que hay quienes incluso lo amenazan de muerte en los mensajes por medio de redes sociales, pero agrega que no les tiene miedo.

“Hace unos meses había una persona que constantemente me mandaba mensajes en Instagram: ‘que me iba a matar, que me iba a encontrar’. Aquí en Jalisco, yo vivo aquí en Jalisco y era constante”, confesó Emiliano Aguilar. Otra de las cosas que agregó sobre los mensajes de muerte que recibió es que en una de las ocasiones le mencionó a su agresor que estaba dispuesto a encontrarse con él, pero el usuario nunca llegó a la cita que habían pactado, por lo que agregó que le sucede constantemente con algunas personas que lo señalan y le comentan cosas negativas, pero solo lo hacen detrás de una pantalla.