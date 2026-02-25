Bad Bunny disfruta del mar de Australia con Gabriela Berlingeri

El fenómeno global de la música urbana, Bad Bunny, fue captado nuevamente junto a su exnovia Gabriela Berlingeri, esta vez en tierras australianas, donde el artista se prepara para ofrecer dos conciertos como parte de su gira mundial.

La pareja llegó a Sídney en un vuelo privado y rápidamente llamó la atención de los fanáticos y medios locales. Vestidos de manera relajada y sonrientes, fueron vistos paseando por la ciudad y disfrutando de las playas, lo que reavivó las especulaciones sobre una reconciliación.

Durante estos días previos a sus presentaciones del fin de semana, los puertorriqueños compartieron momentos de descanso en lugares icónicos de la ciudad, generando un revuelo mediático que trascendió fronteras.