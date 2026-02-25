Bad Bunny disfruta del mar de Australia con Gabriela Berlingeri

El fenómeno global de la música urbana, Bad Bunny, fue captado nuevamente junto a su exnovia Gabriela Berlingeri, esta vez en tierras australianas, donde el artista se prepara para ofrecer dos conciertos como parte de su gira mundial.
La pareja llegó a Sídney en un vuelo privado y rápidamente llamó la atención de los fanáticos y medios locales. Vestidos de manera relajada y sonrientes, fueron vistos paseando por la ciudad y disfrutando de las playas, lo que reavivó las especulaciones sobre una reconciliación.
Durante estos días previos a sus presentaciones del fin de semana, los puertorriqueños compartieron momentos de descanso en lugares icónicos de la ciudad, generando un revuelo mediático que trascendió fronteras.
La presencia de Gabriela en esta etapa de la gira ha sido interpretada como una señal de cercanía, luego de meses de rumores y apariciones esporádicas en distintos países.
Gabriela lo acompañó a los premios Grammy, a su show de medio tiempo en el Super Bowl y a sus recientes conciertos en Argentina y Brasil, dejando claro que "donde hubo fuego, cenizas quedan".
Los conciertos del artista en Australia, programados para el 28 de febrero y 1 de marzo, prometen ser históricos, pero la atención no solo está puesta en su música, sino también en la historia personal que parece volver a unirlo con Gabriela.
Desde luego ninguno de los dos ha compartido imágenes de ambos juntos, pero medios de comunicación y algunos seguidores han revelado lo que parece ser una relación oficial.
El cantante y la empresaria de joyas se conocieron en 2017 y mantuvieron un noviazgo que se hizo público en 2020. Aunque terminaron a finales de 2022, siempre mantuvieron una relación cercana ya que él llegó a decir que ella pertenecía a sus "mejores amigos" o "besties".