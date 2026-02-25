¡Honduras tiene talento regional! Escuche lo nuevo de Legado Firme

Con raíces hondureñas y un corazón que late al ritmo de la música regional mexicana, el grupo Legado Firme, oriundos de San Marcos Colón, presentan su primer sencillo inédito llamado "Niño Sad" con la firme intención de abrirse caminos y conquistar escenarios dentro y fuera del país.
La agrupación integrada por el vocalista Werner Bode; los requintistas y armonías Cristian Martínez Gómez y Víctor Izaguirre; Alex Izaguirre en el bajo y tololoche; y su fundador Pedro Gómez se unen al olanchano LilDavid Six (David Pacheco) en esta colaboración producida por su director manager, Dímelo Ollie.
"La canción habla de ese vacío que queda cuando alguien se va antes de uno. Habla de estar listo para soltar", explica Ollie, uno de los primeros productores del país en incursionar en corridos tumbados y corridos bélicos.
"Es la historia de alguien que intenta hacerse el fuerte, que dice que ya lo superó todo, pero en realidad sigue escribiendo canciones, marcándole a la otra persona cuando anda pasado de copas. Es una confesión cruda sobre extrañar, equivocarse y seguir amando aunque duela", añade sobre el tema escrito por Cristian y David.
La propuesta artística de estos jóvenes hondureños combina autenticidad, talento y una profunda conexión con las tradiciones, al mismo tiempo que proyecta frescura y ambición.
BUSCAN CONSOLIDARSE Y TRASPASAR FRONTERAS
-¿Qué los inspiró a elegir la música norteña siendo de Honduras?Aunque somos de Honduras, el sierreño y los corridos marcaron nuestra esencia. Inspirados por Ariel Camacho, buscamos contar historias reales, un género que resuena con fuerza en Olancho, el sur y el occidente de nuestro país.
-¿Cómo descubrieron este género y qué artistas los han influido?Descubrimos el género en plataformas digitales, conectando primero con el estilo tradicional de Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho.
-¿Qué significa para ustedes tocar regional mexicano en un contexto hondureño?
Para Legado Firme, tocar regional en Honduras es una responsabilidad grande, pero también un orgullo que conecta con nuestra cultura luchadora. No copiamos, adaptamos el género a nuestra realidad bajo el lema 'Y puros corridos de la H', una propuesta impulsada por nuestro productor Dimelo Ollie para honrar nuestras historias de superación.
-¿Qué desean transmitir con sus canciones?
Queremos transmitir mensajes reales. Nuestras canciones hablan de diversos temas desde el amor, el desamor, hasta superación, lealtad, familia y disciplina. Venimos de un entorno donde nada es fácil, y creemos que es importante contar historias que reflejen esa lucha, pero también el crecimiento personal.
-¿Qué retos han enfrentado al trabajar juntos y cómo los han superado?
Hemos enfrentado retos como la falta de recursos al inicio, el escepticismo de algunas personas por hacer regional mexicano en Honduras y el equilibrio entre la vida personal y el proyecto musical. No siempre es fácil coordinar horarios, ideas y metas, pero hemos entendido que la comunicación y el respeto son clave. Lo hemos superado recordando por qué empezamos: por la pasión por la música y el sueño de construir algo grande juntos. Hemos aprendido a escucharnos, a apoyarnos en los momentos difíciles y a tomar cada obstáculo como parte del proceso. Más que compañeros de grupo, somos una familia, y eso ha sido nuestra mayor fortaleza.
-¿Cuál sería su escenario soñado para presentarse por primera vez fuera de San Marcos, Colón?
Más allá del lugar específico, nuestro verdadero escenario soñado es uno donde la gente cante nuestras canciones de principio a fin, donde se sienta esa energía real del público. Puede ser un festival grande, un palenque o un concierto propio, pero que represente un paso importante en nuestra carrera.
-¿Con qué artistas les gustaría colaborar o compartir escenario?
A nivel nacional nos gustaría compartir con cualquier artista o agrupación talentosa con los que conectemos y a nivel internacional poder colaborar con artistas como Natanael Cano o Fuerza Regida
-¿Cómo imaginan su evolución en cinco años dentro del género?Dentro de cinco años, nos imaginamos como un grupo consolidado dentro Honduras y comenzando a traspasar fronteras. Queremos que nuestra música llegue a grandes escenarios, festivales y colaboraciones con artistas reconocidos, mostrando que desde San Marcos se puede construir un legado sólido.
Si desea apoyar al grupo sígalos en Instagram:@legadofirme_oficial o comuníquese al (+504) 9502-8745. También los encuentra en YouTube y Spotify.