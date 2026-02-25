La mexicana María José celebra sus 50 años con nueva música

Miami.

La cantante mexicana María José celebra sus 50 años de edad y 35 de carrera con la grabación de un nuevo disco con temas inéditos de "corazones rotos" y "empoderamiento femenino", mientras celebra que el "matriarcado va caminando" en la música y la política, según expresa en una entrevista con EFE. "Ahí vamos, ahí vemos mujeres importantes en la industria, de la cual me siento muy orgullosa, sobre todo mujeres latinas, me encanta. Sobre todo, también lo vemos en la política. O sea, vemos cada vez más mujeres en los mandatos altos de la política del mundo y eso habla de un matriarcado que va caminando", asegura en Miami. La Josa, nacida en enero de 1976 y famosa desde comienzos de la década de 1990 por el grupo Kabah, adelanta que grabará en Miami la segunda mitad de un "disco inédito completamente con canciones que la gente espera", sobre "corazones rotos, almas rotas, pero empoderadas, de mucho contenido femenino". Tras abandonar Kabah en 2005, María José se popularizó con canciones como 'No soy una señora', 'Adelante corazón' y 'Las que se ponen bien la falda', pues afirma que "siempre ha tratado" de ser una "mujer que le dé un ejemplo a su hija y, por ende, a toda la juventud".



"Que las mujeres somos luchonas fuertes, tenemos voz, voto y que todos, en cualquier relación, merecemos ser tratados bien, sin importar el género, merecemos ser tratados bien y ser amados al 100 % y no con pedacitos. Nada de pedacería", ahonda. EN SU MEJOR MOMENTO 'La intérprete de 'Lo que tenías conmigo' cantó por primera vez la semana pasada en el 'Premio lo nuestro', ceremonia que reconoce a lo mejor de la música latina en Estados Unidos, donde presentó 'Te apuesto' con Ha*Ash. Aunque bromea con que sus rodillas son de alguien con 80 años, dice que ella se "siente de 30", con una "madurez y una sabiduría muy rica" porque ya no "le importa tanto el qué dirán, ni lo que opine la gente". "Me voy a oír muy tía y muy choteada (trillada), pero sí siento que la vida se siente diferente conforme vas cumpliendo años y lo vas disfrutando más. Y para mí, estoy en mi mejor momento", sostiene. La mexicana confiesa que quiere explorar géneros como la salsa y la cumbia, además de no descartar los corridos tumbados "depende de lo que diga la letra".