¿De qué murió Héctor Zamorano, exalumno de La Academia?

La noticia del fallecimiento de Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia, conmocionó al público que lo recuerda desde su debut en 2002. A los 47 años, el cantante murió en Veracruz, acompañado por su familia, tras una larga lucha contra la depresión y una enfermedad crónica que marcó sus últimos años de vida.

Su despedida estuvo precedida por mensajes en redes sociales que reflejaban el peso de su batalla emocional. El 11 de mayo de 2025, Zamorano publicó en Instagram una frase que hoy se interpreta como un reflejo de su estado anímico: “Si no te respondo no es personal, es solo que no estoy listo, y no sé si lo esté alguna vez...”. Esa publicación fue la última señal pública de un artista que había reducido al mínimo su contacto con el exterior.

Meses antes, en 2023, compartió otra confesión: “Quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”. En otro mensaje reconoció: “Hoy cumplo dos años con esta depresión a la cual no le he podido ganar...”. Estas palabras evidenciaban la profundidad de una crisis que lo acompañó en silencio y que, según allegados, lo llevó a aislarse.

El aislamiento fue confirmado por testimonios de figuras del espectáculo. Pedro Sola, conductor de Ventaneando, relató que Zamorano se negó a conceder entrevistas porque “no estaba listo”. Incluso respondió con un mensaje contundente: “No tengo celular, me prestaron uno para responder, pero no hablo con nadie, estoy apartado de todos”. Esa distancia reflejaba no solo su depresión, sino también el desgaste físico que enfrentaba.

Sus compañeras de generación, como Estrella Veloz y Wendolee Ayala, ofrecieron más detalles sobre su estado. Estrella Veloz explicó que el cantante llevaba años sin responder mensajes y que solo pudo contactar a su familia para brindar apoyo. Wendolee Ayala confirmó que Zamorano padecía una enfermedad crónica que finalmente lo venció y destacó que murió rodeado de sus padres en Veracruz.