¿De qué murió Héctor Zamorano, exalumno de La Academia?

La noticia del fallecimiento de Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia, conmocionó al público que lo recuerda desde su debut en 2002. A los 47 años, el cantante murió en Veracruz, acompañado por su familia, tras una larga lucha contra la depresión y una enfermedad crónica que marcó sus últimos años de vida.
Su despedida estuvo precedida por mensajes en redes sociales que reflejaban el peso de su batalla emocional. El 11 de mayo de 2025, Zamorano publicó en Instagram una frase que hoy se interpreta como un reflejo de su estado anímico: “Si no te respondo no es personal, es solo que no estoy listo, y no sé si lo esté alguna vez...”. Esa publicación fue la última señal pública de un artista que había reducido al mínimo su contacto con el exterior.
Meses antes, en 2023, compartió otra confesión: “Quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”. En otro mensaje reconoció: “Hoy cumplo dos años con esta depresión a la cual no le he podido ganar...”. Estas palabras evidenciaban la profundidad de una crisis que lo acompañó en silencio y que, según allegados, lo llevó a aislarse.
El aislamiento fue confirmado por testimonios de figuras del espectáculo. Pedro Sola, conductor de Ventaneando, relató que Zamorano se negó a conceder entrevistas porque “no estaba listo”. Incluso respondió con un mensaje contundente: “No tengo celular, me prestaron uno para responder, pero no hablo con nadie, estoy apartado de todos”. Esa distancia reflejaba no solo su depresión, sino también el desgaste físico que enfrentaba.
Sus compañeras de generación, como Estrella Veloz y Wendolee Ayala, ofrecieron más detalles sobre su estado. Estrella Veloz explicó que el cantante llevaba años sin responder mensajes y que solo pudo contactar a su familia para brindar apoyo. Wendolee Ayala confirmó que Zamorano padecía una enfermedad crónica que finalmente lo venció y destacó que murió rodeado de sus padres en Veracruz.
El deterioro de su salud física se hizo evidente en los últimos tres o cuatro años, según sus excompañeras. Durante ese periodo requirió hospitalización y cuidados constantes. En paralelo, su actividad pública se redujo casi por completo: dejó de conceder entrevistas y apenas compartía reflexiones en redes sociales, donde agradecía el respaldo de sus seguidores y reconocía la dureza de su situación.
En uno de esos mensajes escribió: “Gracias por todas y cada una de sus palabras, esto que estoy pasando es sumamente difícil, lo más difícil creo, de toda mi vida. No se lo deseo a nadie en verdad...”. Con esas palabras dejaba ver la magnitud de su sufrimiento y la franqueza con la que enfrentaba su enfermedad.
Más allá de su batalla personal, Héctor Zamorano será recordado por su paso por La Academia. En 2002 se convirtió en el primer eliminado del reality, tras interpretar La vida es un carnaval. Aunque su salida fue temprana, su participación lo integró a la historia del programa y le abrió la puerta a una carrera musical.
En 2003 lanzó el álbum Mi sabor, cuyo sencillo Batido de coco alcanzó popularidad. También participó en Desafío de Estrellas y colaboró con algunos compañeros de generación, manteniendo el vínculo con el público que lo conoció en televisión.
Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por episodios difíciles. En 2021 reveló en una entrevista que durante su paso por La Academia sufrió acoso por parte de un ejecutivo, hecho que detonó una crisis emocional profunda. Con el tiempo buscó terapia y se comprometió a apoyar a personas que enfrentaban depresión y pensamientos suicidas, convirtiendo su experiencia en un mensaje de empatía.
La historia de Héctor Zamorano es la de un artista que, pese a las adversidades, dejó huella en la memoria colectiva. Su muerte abre un espacio de reflexión sobre la importancia de hablar de la salud mental y de acompañar a quienes atraviesan enfermedades crónicas y trastornos emocionales.
Hoy, compañeros y seguidores lo recuerdan no solo como el primer eliminado de La Academia, sino como un hombre que luchó hasta el final contra sus propios desafíos, rodeado del cariño de su familia en Veracruz. Su legado, aunque discreto, permanece en la música y en las lecciones que dejó sobre vulnerabilidad y resiliencia.