Pareja que se casó en el Super Bowl relata su experiencia

Nueva York.

Elena Rossel Aparicio y Thomas Lucas Wolter, enfermeros del área de Los Ángeles que se casaron durante la actuación de medio tiempo del Super Bowl LX, frente a 70.000 espectadores y con Bad Bunny como testigo, relataron en una entrevista cómo su historia de amor dio uno de los giros más extraordinarios de sus vidas. Elena y Thomas enviaron en octubre del año pasado una invitación de boda al sello discográfico de Bad Bunny en Puerto Rico, sin imaginar que terminarían casándose en medio del popular evento deportivo, con millones de personas viendo la ceremonia, recoge este martes el New York Times. La pareja, que se conoció en 2018 en un hospital en California donde trabajaban, pensó que, como mucho, recibirían una tarjeta firmada por Bad Bunny, el cantante preferido de Wolter, contaron al medio en su primera entrevista tras el espectáculo. Pero su vida dio un gran giro cuando, el 15 de enero, Aparicio recibió una llamada de la oficina del sello del puertorriqueño, a la que no prestó atención porque creyó que era 'spam'. Después llegó un mensaje de texto y una conversación telefónica con la pareja, en la que les preguntaron por sus tallas de zapatillas y ropa.



"Pensamos: '¡Dios mío, nos va a regalar una camiseta o algo así!'", dijo Wolter al recordar ese momento, sin imaginar lo que les propondría el artista. También, les preguntaron si tenían alguna restricción para viajar, y pensaron que tal vez los invitarían a un concierto. Dos días después, durante una videollamada con el equipo del artista, llegó la noticia que cambiaría todo: Bad Bunny quería que se casaran durante su actuación de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California, propuesta que aceptaron de inmediato. "Dijeron: 'Benito quiere capturar personas reales, emociones reales, amor real'", recordó Aparicio sobre la propuesta de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, quien firmó el acta de matrimonio como testigo. Aparicio tampoco sabía que Lady Gaga, su cantante preferida, formaría parte del espectáculo. La pareja, que tras conocerse en el hospital pasó cuatro años sin volverse a ver hasta que Aparicio le envió un mensaje en 2022, comenzó a salir con frecuencia en 2023 y, en octubre de 2024, cuando ambos ya habían terminado sus carreras de enfermería, Wolter le pidió matrimonio.