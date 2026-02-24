Iron Maiden celebra 50 años con el documental 'Burning Ambition'

Londres.

La banda británica de 'heavy metal' Iron Maiden, que el año pasado cumplió 50 años de carrera, estrenará el próximo mes de mayo el documental 'Burning Ambition', que celebrará su trayectoria de cinco décadas, anunció este martes el grupo en su página web.

La película, dirigida por Malcolm Venville (director de la docuserie 'Churchill at War') y producida por Dominic Freeman (quien ya ha producido otro documental sobre Depeche Mode), se estrenará el 7 de mayo en el mundo entero, y las entradas podrán comprarse desde el 18 de marzo.

Junto a material de conciertos y otras escenas entre bambalinas del grupo, uno de los más populares del 'heavy metal', el documental recoge testimonios de personalidades que se dicen fans de la banda, como el actor español Javier Bardem o el rapero estadounidense Chuck D.