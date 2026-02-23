Ariana Grande cierra la era de Glinda en Wicked y entra a una nueva etapa

Tras completar su transformación en Glinda para Wicked, Ariana Grande se encuentra ante el inicio de una nueva etapa en su carrera. Su papel en la exitosa adaptación dirigida por Jon M. Chu la llevó a una nominación al Oscar y significó el cierre de un ciclo fundamental, como explicó en entrevista con Backstage magazine.

“Parece un momento maravilloso para ponerlo en un hermoso libro en la estantería junto a los demás libros de L. Frank Baum que colecciono”, expresó Grande.

Además aseguró que “es el momento perfecto para pasar página y dejarlo ir con orgullo y gratitud”. Para la artista, dejar atrás esta experiencia supone hacerlo con satisfacción y agradecimiento, al tratarse de un sueño de infancia realizado.

La cantante y actriz relató que llegar a encarnar a Glinda implicó desmontar su reconocida identidad pop y atravesar un proceso de legitimación en la industria. “Todo el camino hacia ‘Wicked’ y conseguir el papel fue una batalla cuesta arriba porque tuve que convencer mucho y deconstruir a la estrella pop Ariana que todos conocían”, explicó sobre el desafío de ser tomada con seriedad como actriz.

En ese sentido, recordó que hacía casi una década que no actuaba y que necesitó desprenderse de su imagen mediática para desaparecer en el personaje. El proceso, señaló, exigió aislarse del entorno externo y concentrarse por completo en el trabajo actoral.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Admitió que la transformación fue tan profunda que Glinda permanece como una parte esencial de sí misma, ligada para siempre a esta etapa de su vida.

Durante la entrevista con Backstage magazine, explicó que recurrió a la “técnica exterior-interior”, inspirada en el método de Stella Adler, para crear el personaje. “Soy muy fan de Stella Adler”, afirmó, detallando que este enfoque le permitió construir capas emocionales a partir de la imaginación y no solo de vivencias personales.

“Puedo amarla en sus peores momentos, porque yo misma he vivido momentos similares”, aseguró la intérprete. Durante los 155 días de rodaje, optó por inventar para el personaje una historia propia, evitando utilizar sus propios recuerdos dolorosos.

La artista de 32 años compartió que documentó la evolución emocional del personaje con pestañas adhesivas de distintos colores en sus notas y guiones, cada uno asociado a una emoción diferente.

“Finalmente, los colores se combinaron para crear una imagen más amplia, como las hileras de tulipanes que salpican el país de Oz”, ilustró para Backstage magazine.

La inquietud de Grande por explorar nuevas disciplinas la lleva ahora al cine. “Bueno, primero que nada, ni siquiera creo que haya podido hablar de esto todavía, así que esto es muy emocionante”, sostuvo al referirse a su próximo papel en Focker In Law, cuyo estreno está previsto para noviembre de 2026.

Sobre trabajar con Robert De Niro, expresó: “Fue una experiencia increíble poder trabajar con el Sr. De Niro. Lo adoro absolutamente”. Destacó el ambiente familiar que vivió en el rodaje y el privilegio de formar parte del elenco junto a figuras consolidadas.