El código de vestimenta de la Met Gala girará en torno a la moda como arte

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) anunció que el código de vestimenta de su popular Met Gala será 'Fashion is Art' ('la moda es arte'), un concepto que invita a los asistentes a expresar su propia relación con la moda.

Con este 'dress code', la institución anima a los famosos invitados a celebrar "las innumerables representaciones del cuerpo vestido en la historia del arte", según un comunicado del museo.

El código de vestimenta va en línea con el tema de la Met Gala de este año y la exposición sobre moda que inaugura el museo cada primavera, 'Costume Art' ('Arte del Vestuario'), que gira en torno a la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo.

El popular evento se celebrará el próximo lunes 4 de mayo en el interior del museo, mientras que la gran exposición de primavera se podrá ver en el Met desde el 10 de mayo y hasta el 10 de enero de 2027.